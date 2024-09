Richard Gere confiesa que la escena más sexy de Pretty Woman fue improvisada y su personaje estaba "mal escrito"

Richard Gere, el icónico protagonista de Pretty Woman, ha reflexionado recientemente sobre su papel como Edward Lewis, el magnate empresarial que se enamora de Vivian Ward, interpretada por Julia Roberts. A pesar de que la película es considerada un clásico del cine romántico y ha sido amada por generaciones de espectadores incluso después de más de tres décadas tras su estreno, Gere ha confesado que su personaje estaba "criminalmente mal escrito".

El actor ha hablado durante una clase magistral organizada por Cartier en el Festival de Cine de Venecia, donde ha compartido detalles inéditos sobre el proceso creativo detrás de la película y su experiencia interpretando a Edward.

Refiriéndose a la famosa escena del piano que comparte con Roberts, Gere no pudo evitar sonrojarse y reír al recordar la intensa química que parecía que ambos tuvieran en pantalla. A pesar de esa conexión aparente, el actor ha comentado con humor: "No hay química", ha dicho riendo. "Quiero decir, este actor y esta actriz, obviamente, no tenían química entre ellos… Yo tampoco había visto eso en mucho tiempo. Fue una escena muy muy sexy".

Julia Roberts y Richard Gere como Vivian y Edward en Pretty Woman | Cordon Press

Lo que muchos desconocen es que esta icónica escena del piano, uno de los momentos más memorables y románticos de la película, fue completamente improvisada. Gere ha confesado que la escena nunca estuvo en el guion original. El director, Garry Marshall, le pidió a Gere que imaginara lo que su personaje haría durante su tiempo en el hotel, lo que llevó a Gere a proponer la idea de tocar el piano en la soledad de la noche. "Terminó siendo parte integral de la película", ha revelado el actor.

La escena del piano permitió a los espectadores ver a Edward no solo como un frío y exitoso hombre de negocios, sino como un ser humano vulnerable con una vida interior rica y compleja. "Básicamente improvisamos esta escena. Empecé a interpretar algo melancólico que tenía que ver con la vida interior de este personaje", ha explicado Gere.

Una pareja de cine | antena3.com

Este momento íntimo también permitió a Vivian ver a Edward desde una nueva perspectiva, descubriendo en él una vulnerabilidad y un misterio que antes no había percibido. "Había un anhelo misterioso y tal vez una cualidad dañada en este tipo que ella no conocía".

Las palabras de Richard Gere sobre la redacción de su personaje y la creación espontánea de una de las escenas más emblemáticas de Pretty Woman arrojan luz sobre el proceso creativo detrás de cámaras. A pesar de que describa a Edward como "básicamente un traje y un buen corte de pelo", la habilidad para la improvisación de Gere y su capacidad actoral transformaron a Edward en un personaje con matices y profundidad, contribuyendo al éxito perdurable de la película.