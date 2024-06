Dos actores de American Psycho hablan de lo "intimidante" que era Christian Bale y que "parecía muy falso actuando"

Christian Bale es uno de los actores más conocidos y valorados en Hollywood. Desde que comenzó su carrera profesional siendo un niño, Bale ha interpretado papeles que le han conllevado un enorme esfuerzo, tanto físico como mental.

Este fue el caso de su interpretación en la icónica película del año 2000 American Psycho. En la cinta el actor tuvo que meterse en la retorcida mente de un psicópata narcisista y, además, tuvo que perder 30 kilos para representar este personaje.

Christian Bale en American Psycho | Cordon Press

Christian se metió de lleno en esta interpretación llegando a perturbar un poco a sus compañeros de reparto. Ahora dos actores de la película, Chloë Sevigny y Josh Lucas han ofrecido una entrevista a Vanity Fair donde recuerdan el rodaje y la interpretación de Bale.

De esta forma, Chloë Sevigny comenta que la dinámica que hubo en el set fue complicada: "Estaba tratando de respetar su proceso, lo que me resultó desafiante porque soy muy sociable. Estuve realmente intimidada por ese mismo proceso y por él mismo. Yo solo quería que fuera más generoso para estar más tranquila, pues al final es mi forma de ser y mi propio ego", cuenta.

"Estaba confundida, en plan, ¿por qué no eres sociable?", explica la actriz entre risas sobre el comportamiento que tuvo el actor de Batman.

Chlöe Sevigny y Christian Bale en American Psycho | Cordon Press

Por otra parte, Josh Lucas, actor que interpreta a Craig McDermott en American Psycho, también considera que no pasó desapercibida la actuación de Christian Bale en la película: "Recuerdo haber pensado que Christian Bale era terrible. Me acuerdo de la primera escena que hice con él y parecía tan falso actuando… Ahora me doy cuenta de que lo hizo genial, que era brillante lo que estaba haciendo", se sincera sobre su impresión durante el rodaje.

"Era un actor que ya estaba a un nivel completamente distinto, y que era capaz de tener todas estas capas locas sobre las que actúa. Pensé que era falso, pero realmente era lo contrario", concluye Josh Lucas.

Los papeles que ha interpretado Christian Bale a lo largo de su carrera profesional han sido realmente complicados, por lo que se ha visto obligado en muchas ocasiones a tomar fuertes transformaciones tanto físicas como mentales, algo que claramente puede llegar a dejar huella, tanto en sí mismo como en quien actúe junto a él.