Patrick Schwarzenegger desea ser el nuevo Patrick Bateman en American Psycho: "Nada me gustaría más"

La película que prepara Luca Guadagnino sobre American Psycho es un proyecto que está generando mucha atención por, sobre todo, conocer quién será el nuevo rostro de Patrick Bateman tras Christian Bale.

Christian Bale como Patick Bateman en American Psycho | Lionsgate

Muchos se preguntan por cómo será esta nueva versión del libro de Bret Easton Ellis en manos del director italiano de Rivales o Call Me by Your Name y ya hay actores que se han postulado para el papel, tal y como declaró Cooper Koch.

Sin embargo, parecía que el personaje había caído en manos de Austin Butler tras rumorearse Jacob Elordi. Sin embargo, esta información de Variety aún no ha sido confirmada. Por ello, la puerta sigue abierta a especulaciones y Patrick Schawzenegger ha aprovechado para demostrar su interés en la cinta.

En respuesta al mensaje de un usuario en X, refiriéndose a que había encontrado el "papel revelación" del actor (el de Bateman), Schwarzenegger señaló que "nada me gustaría más".

Esta no es la primera vez que el hijo de Arnold no oculta sus ganas de interpretar al psicópata de Wall Street ya que en 2024, también respondiendo a un tuit sobre esta película, aseguró que era "mi sueño".

El intérprete está labrándose un nombre sobre todo en la televisión gracias a series como The Staircase, GenV (spin-off de The Boys), La lista final y la reciente The White Lotus.