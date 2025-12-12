Estrenos de cine del 12 de diciembre: de Roofman: Un ladrón en el tejado al reestreno de Los Goonies 40 años después

Roofman: Un ladrón en el tejado

Basada en una historia real contada por un mentiroso, llega Roofman: Un ladrón en el tejado, la cinta en la que Channing Tatum, Kirsten Dunst y Peter Dinklage protagonizan la extraordinaria y divertida historia de Jeffrey Manchester, un criminal que asaltó más de 60 McDonald's entrando por un agujero que hacía en el techo en medio de la noche. Tras ser arrestado, se escapó de prisión y vivió escondido en una tienda de Toys R Us durante seis meses.

Duración: 126 minutos.

Los Goonies

Debido al 40 aniversario del estreno en cines, Los Goonies vuelven a salas. Los espectadores más nostálgicos y los más jóvenes podrán disfrutar de nuevo del espíritu ochentero que transmitió la pandilla más aventurera del cine.

Duración: 111 minutos.

El sendero azul

El sendero azul, ganadora del Gran Premio del Jurado en la 75ª Berlinale y protagonizada por Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarras y dirigida por Gabriel Mascaro cuenta la historia de Tereza, una mujer de 77 años que ha vivido siempre en una pequeña ciudad industrial en Brasil. Un día recibe una notificación oficial del gobierno para trasladarse a una colonia remota, creada para que los jubilados pasen "sus últimos años" y así dejar espacio para que los más jóvenes sigan siendo plenamente productivos. En lugar de aceptar este destino, Tereza se rebela y decide embarcarse en un viaje transformador por el Amazonas, para cumplir un último deseo antes de que le arrebaten su libertad. Esto marcará su vida para siempre.

Duración: 86 minutos.

Frontera

Otra de las películas que llega este fin de semana a los cines es Frontera, un thriller histórico protagonizado por Mike Esparbé, María Rodríguez Soto y Bruna Cusí, bajo la dirección de Judith Colell. En 1943, Franco ha bloqueado el paso de refugiados que huyen de la represión nazi por Los Pirineos. En la aduana de un pueblo fronterizo, un funcionario con pasado republicano, decide contravenir las órdenes ayudado una vecina del pueblo, y un pasador francés. Entre todos inician una cruzada para ayudar a huir de la guerra a tanta gente como sea posible.

Duración: 101 minutos.

El rey de reyes

La película de animación El rey de reyes invita a redescubrir el poder eterno de la esperanza, el amor y la redención a través de los ojos de un niño. En la víspera de Navidad, Charles Dickens cuenta a su hijo la historia más grande jamás contada: lo que comienza como un cuento antes de dormir se convierte en un viaje.

Duración: 101 minutos.

La vida fuera

Dirigida por Mario Martone y protagonizada por Valeria Golino y Matilda De Angelis, La vida fuera es un drama biográfico que explora la vida de la escritora Goliarda Sapienza, que acaba en prisión por un acto loco e inesperado donde se reúne con jóvenes reclusas. La cinta llega a las salas españolas precedida de un gran éxito de taquilla en Italia.

Duración: 114 minutos.

Kontinental '25

Kontinental '25 es la nueva película escrita y dirigida por Radu Jude, una sátira construida a partir de la gentrificación, la especulación inmobiliaria y el funcionamiento de las instituciones públicas en la Europa contemporánea. Se trata de una producción independiente de muy bajo presupuesto, filmada en solo 10 días con un IPhone en la región de Transilvania.

Duración: 109 minutos.

El canto en las manos

La actriz María Valverde debuta detrás de la cámara con El canto en las manos, el documental que explora la sordera a través de la música, siguiendo a Jennifer, Gabriel y José, tres músicos sordos de Venezuela, mientras afrontan el reto de llevar a escena, por primera vez en lengua de signos , Fidelio de Beethoven, bajo la batuta de Gustavo Dudamel. La película muestra el aislamiento que los protagonistas experimentan por ser sordos, comprendiendo que la música no solo es su refugio, sino su salvación y su esperanza.

Duración: 92 minutos.