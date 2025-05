Elisabeth Moss responde a la teoría del cameo secreto de Taylor Swift en El cuento de la criada

Escuchar 'Look What You Made Me Do (Taylor's Version)' en El cuento de la criada fue toda una sorpresa para los fans -y las swifties- ya que el álbum de la megaestrella aún no se ha lanzado al público en su versión regrabada de Reputation, aunque llevan esperando años.

Pero la serie feminista ha conseguido estrenar el primer tema Taylor's Version (confimando que, al menos, el disco está grabado), y Elisabeth Moss aseguraba lo especial que ha sido para ella como swiftie.

Pero pronto los rumores han acabado fuera de control y muchos afirmaban que en realidad Swift ha hecho un cameo secreto en el 6x09, como uno de los guardias en el fondo de la escena que ilustra la canción.

Moss no ha tardado en zanjar las dudas:

"Por supuesto que no es ella. Dios mío, eso es graciosísimo. Me encanta la idea, eso sí. Pero por eso precisamente estábamos tan emocionados con este momento, el nivel de respuesta de los fans de la criada es tan intenso, que casar eso con los Swifties es como, por Dios. Es muy divertido", reconoce a TV Line.

Además, aclara: "Así que, no, me temo que no es Taylor. Está bastante ocupada. Además si fuese a venir a nuestra serie, nos hubiéramos asegurado de poder ver su cara", deja claro la actriz y productora.

Sin duda hubiera sido una mejor opción.