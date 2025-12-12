Arnold Schwarzenegger vuelve a posar con sus hijos Patrick y Christopher pero sin Joseph Baena

La familia Schwarzenegger está envuelta en un delicado dilema marcado por la figura de Joseph Baena, el hijo que Arnold tuvo fuera de su matrimonio con su entonces empleada doméstica.

Aunque el actor ha asumido públicamente su responsabilidad, mantiene contacto frecuente con Joseph y lo ha integrado en ciertos momentos de su vida, la situación continúa generando tensiones dentro del clan.

Mientras Arnold procura cuidar su relación con Baena, el resto de sus hijos parecen decididos a marcar distancia. El caso más evidente ha sido el de el mediano de los hermanos, Patrick, quien no lo invitó a su boda.

Incluso cuando Joseph ha acudido a eventos acompañando a Arnold, ha posado por separado, sin mezclarse con sus medios hermanos. Pero en la última ocasión, han acudido los dos hijos varones que tiene con Maria Shriver pero no su hijo pequeño, Baena.

El actor veterano acudía al Festival de Cine Sun Valley 2025 en Idaho acompañado de dos de sus hijos varones: Patrick, quien también es actor, y Christopher, al que le han atribuido un gran parecido con Baena desde que tuvo su cambio físico. Sin embargo, no había ni rastro del joven Joseph.

En el evento Arnold fue galardonado con el premio Vision junto con el cineasta Gus Van Sant. Pero no fue el único, ya que a Patrick le otorgaron el premio Rising Star, el cual dedican a "un talento prometedor cuyo trabajo en la pantalla está ganando rápidamente la atención de la industria".