La reacción de Ryan Reynolds al preguntarle por el novio de Taylor Swift, que le ha dejado de seguir en medio de la polémica

Ryan Reynolds ha hecho gala de su característico sentido del humor para esquivar las preguntas sobre uno de los gestos más comentados de la semana en redes sociales: el unfollow que le ha hecho Travis Kelce, actual pareja de Taylor Swift. Un movimiento que ha avivado los rumores sobre un posible distanciamiento entre la cantante y el matrimonio formado por Reynolds y Blake Lively.

Durante una entrevista en la alfombra roja de su nueva película If, un periodista preguntó directamente al actor por la decisión de Kelce de dejar de seguirle en Instagram. Reynolds, lejos de entrar en detalles, responde dejando un silencio incómodo: "¿Qué significa eso? No entiendo de qué me estás hablando", despachando el tema con una sonrisa cómplice, según recoge Daily Mail.

Aunque no quiso dar explicaciones, su reacción ha generado aún más especulaciones. Y es que el unfollow llega en medio de toda la reciente polémica en redes en torno a It Ends With Us y la batalla legal de Blake Lively con Justin Baldoni, una batalla a la que Swift se ha visto arrastrada y presuntamente le habría hecho distanciarse de Blake.

Taylor Swift y Travis Kelce en el US Open | Gtres

El gesto de Kelce ha sido interpretado por muchos como una posible señal de tensión entre su entorno y el de la artista, especialmente si se tiene en cuenta la estrecha amistad que Swift mantenía antes con la pareja formada por Reynolds y Lively, considerados parte de su círculo más cercano, y hasta madrina de sus hijas.

Aunque probablemente ninguna de las partes llegue a pronunciarse, los fans siguen analizando cada movimiento en redes sociales en busca de pistas. Y lo que no se puede negar es que no ha habido ningún acercamiento público entre los antiguos amigos.