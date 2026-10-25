La reacción de Megan Fox tras revelarse el romance entre Dakota Johnson y su ex, Machine Gun Kelly, mientras se intensifica su relación

Dakota Johnson y Machine Gun Kelly son la nueva pareja sorpresa en Hollywood. Ambos llevarían saliendo en secreto tras coincidir en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York el pasado julio.

Esta relación llega después de que la actriz rompiera con el también músico Role Model tras terminar su noviazgo de ocho años con Chris Martin.

Machine Gun Kelly y Dakota Johnson | Gtres

Por su parte, MGK tuvo una hija con Megan Fox, Saga Blade, poco después de separarse en 2024 y tras haberse comprometido en 2022. Ahora, unas fuentes cercanas a Fox han confesado a TMZ cómo se siente la actriz al respecto.

"Megan ha dejado atrás definitivamente su antiguo romance y ahora tiene cosas más importantes en mente", ha señalado una fuente. "A Megan no le preocupa en absoluto que MGK haya rehecho su vida con Dakota, y no tiene ningún interés en inmiscuirse en su vida amorosa".

Megan Fox y Machine Gun Kelly | Gtres

"Y Megan ha cortado completamente toda comunicación con MGK, a menos que se trate de algo relacionado con su hija", añadió la fuente.

Estas palabras llegan poco después de que medios como Page Six apunten a que la relación entre Dakota y MGK se haya "intensificado" en las útlimas semanas con citas que se extienden desde el día hasta la noche en Los Ángeles.