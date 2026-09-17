Dakota Johnson y Machine Gun Kelly, ex de Megan Fox, "muy pillados" del otro desde la boda de Taylor Swift

Dakota Johnson y el músico Machine Gun Kelly llevarían meses saliendo en secreto tras surgir entre ellos la chispa durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el pasado mes de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

MGK, cuyo nombre real es Colson Baker, y la actriz de Materialists "han estado saliendo y viéndose discretamente durante meses", según ha confirmado PEOPLE una fuente cercana al artista.

Según explica el entorno cercano, la pareja "ya se conocía, pero congeniaron enseguida" durante el enlace de la cantante y el jugador de la NFL.

Ambas celebridades "empezaron siendo amigos y se enviaban mensajes de texto con frecuencia, pero ahora pasan más tiempo juntos", añadiendo además que "es un comienzo muy reciente, pero están muy pillados".

La misma fuente ha revelado que el cantante de Emo Girl está profundamente interesado en la protagonista de Cincuenta sombras y ha estado confesando a sus amigos que la actriz es "increíble".

Pese a la gran complicidad que muestran "todavía no le han puesto nombre a su relación, simplemente están viendo adónde les lleva pasar tiempo juntos".

Por su parte, una segunda fuente consultada por el medio confirma que las estrellas "han estado saliendo un tiempo" y califica el vínculo entre ambos como "muy informal".

Las alarmas sobre su noviazgo saltaron tras ser fotografiados juntos en Nueva York el pasado sábado 12 de septiembre, cuando la actriz y el músico fueron vistos llegando al apartamento de Taylor Swift antes de dirigirse a un hotel.

Este acercamiento se produce poco después de que Johnson rompiera con el músico Role Model, de quien se confirmó en agosto que habían terminado su relación "hace ya un tiempo" tras empezar a salir a finales de 2025.

Previamente, la actriz mantuvo un noviazgo intermitente de casi ocho años con el líder de Coldplay, Chris Martin, entre octubre de 2017 y junio de 2025, con quien llegó a estar comprometida durante años.

Por su parte, la última relación conocida de MGK fue con Megan Fox, con quien comparte la crianza de su hija de 17 meses, Saga Blade.