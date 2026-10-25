Arrestan a un hombre tras amenazar con un cuchillo al equipo de Miami Vice '85, con Michael B. Jordan en el rodaje

El rodaje de la película Miami Vice '85 ha comenzado oficialmente, trayendo de vuelta los papeles de James 'Sonny' Crockett, al que da vida Austin Butler, y Ricardo 'Rico' Tubbs, interpretado por Michael B. Jordan.

Ya se han filtrado las primeras imágenes oficiales de ambos actores luciendo sus looks ochenteros y la cinta explorará los inicios de ambos detectives.

Austin Butler en el rodaje de Miami Vice '85 | Gtres

Michael B. Jordan en el rodaje de Miami Vice '85 | Gtres

Sin embargo, la producción, que comenzó a rodarse en Nueva York con escenas protagonizadas por Michael B. Jordan, sufrió un inesperado incidente en el set cuando un hombre armado con un cuchillo de carnicero se coló en el set de rodaje y supuestamente amenazó a un miembro del equipo.

Según ha informado TMZ, el individuo llamado Alex Perez, de 23 años, cruzó corriendo el set con el arma blanca hasta ser detenido por la policía sin que nadie fuera herido.

El medio ha desvelado que Perez tiene cinco arrestos previos por presuntos cargos relacionados con pandillas, como robo y agresión con arma de fuego.

En cuanto a la película, Joseph Kosinski (F1: la película, Top Gun: Maverick) dirigirá este remake de la mítica serie de los 80 protagonizada por Don Johnson y Philip Michael Thomas que duró cinco temporadas y 111 episodios.