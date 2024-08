La reacción de Glen Powell tras compararlo con Ryan Gosling y decir que tiene un mayor atractivo

En los últimos días, Glen Powell, quien ha estrenado recientemente su nueva película: Twisters, ha capturado la atención de Hollywood no solo por su creciente popularidad en la pantalla grande, sino también por la comparación que se ha hecho entre él y Ryan Gosling, una de las estrellas más consolidadas de la industria. Powell, de 35 años y conocido por su papel en Anyone But You, se ha convertido en un tema de conversación debido a un comentario hecho por un productor anónimo de Hollywood.

Según ha informado The Wrap, este productor ha señalado que Powell tiene un atractivo más amplio en comparación con Gosling: "A diferencia de un actor como Ryan Gosling, cuyo atractivo se limita principalmente al público femenino, Glen atrae tanto a mujeres como a hombres".

Además de marcar una diferencia entre ambos actores, el productor también ha agregado: "Glen Powell es definitivamente una estrella de cine prometedora en el sentido de que el público ahora va al cine a verlo". Esta afirmación refuerza la idea de que Powell ha capturado la atención no solo de la industria, sino también del público, algo que es clave para el éxito continuo de cualquier actor en la taquilla.

Lejos de verse afectado por las comparaciones, Powell ha respondido con humildad y sentido del humor. El actor ha compartido la cita en Twitter y ha ofrecido su propia perspectiva al respecto. "Gosling es una leyenda. Yo solo soy Glen", ha respondido el intérprete, haciendo un guiño a la famosa canción interpretada por Gosling para la película Barbie, I'm Just Ken.

La respuesta de Powell refleja una actitud relajada en una industria a menudo marcada por la competencia y las comparaciones constantes. En lugar de buscar rivalidades, Powell parece cómodo en su propia piel y enfocado en su camino personal, una actitud que podría ser la clave de su éxito a la larga.