La vergüenza de Glen Powell cuando revelan su participación de adolescente en un reality show: "Nunca hablé de esto"

Glen Powell es el chico de moda en Hollywood. En apenas unos años, ha pasado de participar en películas indie de Richard Linklater y de secundario en la saga de Los mercenarios a ser el protegido de Tom Cruise y protagonizar algunos de los blockbusters del verano como Twisters o Top Gun: Maverick.

El actor cuenta con una legión de fans y está en plena "Glenaissance", como ya ocurriese con otras estrellas cuando se supieron reinventar. Pero antes de ello, el joven de Texas tuvo un discreto paso por televisión.

Glen Powell en una escena de Twisters | Cordon Press

Así, durante una de sus últimas entrevistas con Stephen Colbert, el intérprete de 35 años fue sorprendido cuando el presentador desveló a la audiencia su presencia en un reality show de supervivencia para adolescentes.

Powell participó en la primera temporada de Endurance, en 2002, y le enviaron a casa a las primeras de cambio: "Para ser sincero, me resulta muy difícil hablar de esto", dijo Powell, visiblemente avergonzado. "Nunca he hablado de esto públicamente".

"El hecho de que lo hayan sacado esto a la luz es impactante, pero ahí lo tenemos", continuó. "Yo tenía 13 años, estaba en un programa llamado Endurance que rs básicamente un programa para niños tipo Survivor", señaló Powell, que expicó que enviaban a los niños a México "y los enfrentaban entre sí".

"Tenía muchas ganas de participar en el programa y me echaron en el primer episodio", recordó mientras el late night enseñaba vídeos del joven Powell cayéndose de una barra y dando declaraciones.

"Durante mucho tiempo pensé que podía lograrlo, pero mi equilibrio no me lo permitió. Cuando me di cuenta de que me iba a casa, fue la peor sensación", decía el adolescente, mientras la descripción que aportó a aquel programa era: "A Glen le gusta hacer sus propias películas y está trabajando para comprarse una cámara de vídeo profesional cortando el césped y actuando en anuncios […] Le gusta bailar claqué y cantar en hogares de ancianos".

Una muestra más de por qué es uno de los actores más populares actualmente. Por el momento tiene por delante la adaptación de Stephen King de su libro The Running Man, que estará dirigida por Edgar Wright.