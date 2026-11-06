El fenómeno de You Can See Everything: todo lo que debes saber sobre Elizabeth Holmes, sus polémicas y por qué puede hacer historia

Pocos documentales han conseguido generar tanta expectación como You Can See Everything. La película, con sello A24 y dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim (Primetime), se adentra en la vida de Elizabeth Holmes, la empresaria de Silicon Valley que pasó de convertirse en una de las figuras más prometedoras del sector tecnológico a ser condenada a prisión por uno de los mayores fraudes empresariales de Estados Unidos.

Sin embargo, lo que podría haber sido un documental convencional sobre el escándalo de Theranos ha terminado convirtiéndose en una propuesta mucho más desconcertante. Durante tres años, los cineastas tuvieron acceso a la vida privada de Holmes, su pareja, Billy Evans, y sus hijos. El resultado es una cinta de casi tres horas lleno de momentos inesperados, reflexiones y situaciones incómodas donde se nota más que nunca el toque de Fielder.

Su estreno en Estados Unidos vino acompañado de una enorme repercusión en los medios, tanto que incluso se ha rumoreado como candidata al Oscar y especialmente por algunas de sus escenas más polémicas. Estas son las claves para entender You Can See Everything.

Elizabeth Holmes en You Can See Everything | A24

Sinopsis de You Can See Everything

El largometraje sigue durante los 34 días previos al ingreso en prisión de Elizabeth Holmes tras ser condenada por fraude. El equipo que convive con ella lo encabeza Nathan Fielder, que documenta todos sus movimientos con una cercanía extrema.

Lejos de limitarse a reconstruir el caso Theranos, el documental permite que Holmes y su marido, Billy Evans, expliquen su versión de los acontecimientos. Aunque la película juega constantemente con la percepción del espectador, hasta el punto de que resulta complicado distinguir qué es realidad y qué es puesta en escena.

Nathan Fielder en You Can See Everything | A24

¿Quién es Elizabeth Holmes y por qué acabó en prisión?

Elizabeth Holmes fue una empresaria estadounidense que alcanzó una enorme popularidad por fundar Theranos, una compañía tecnológica y biomédica que prometía revolucionar los análisis de sangre.

En 2003, cuando apenas tenía 19 años, Holmes creó esta empresa con la premisa de desarrollar una tecnología capaz de realizar numerosas pruebas médicas utilizando tan solo unas gotas de sangre extraídas de un dedo. Su proyecto despertó el interés de importantes inversores y llegó a situar el valor de Theranos en unos 9.000 millones de dólares, llegando a ser una de las multimillonarias más jóvenes del mundo.

Elizabeth Holmes en You Can See Everything | A24

Pero detrás de aquella promesa había una elaborada mentira que destaparon las investigaciones periodísticas. Y es que, Holmes había engañado a inversores sobre sus capacidades. El escándalo terminó con el cierre de la empresa y un proceso judicial que se cerró en 2022, siendo Holmes condenada a 11 años y tres meses de prisión por cuatro cargos de fraude.

De hecho, su historia ya había sido llevada a la pantalla con la miniserie The Dropout (2022), protagonizada por Amanda Seyfried, que hace una aparición en este documental.

Amanda Seyfried como Elizabeth Holmes en The Dropout | Hulu

¿Quién es Nathan Fielder?

Nathan Fielder es un actor y guionista canadiense especialmente dedicado al mundo de la comedia. Eso sí, su particular humor es famoso por combinar lo incómodo, jugar con situaciones reales y de ficción y experimentos sociales.

Su nombre se hizo especialmente popular gracias a Nathan for You, una serie de Comedy Central en la que interpretaba una versión exagerada de sí mismo para ofrecer estrategias empresariales disparatadas a pequeños negocios. Más tarde alcanzó la fama con Los ensayos, de HBO, en la que preparaba a personas para afrontar situaciones importantes de sus vidas mediante elaboradas recreaciones. Su último título fue The Curse, la comedia negra que protagonizó junto a Emma Stone.

Es por ello que su personalidad está tan presente en You Can See Everything, pues en el documental difumina las fronteras entre lo real y lo interpretado, colocando a las personas en situaciones que pueden ser absurdas.

Nathan Fielder | Cordon Press

Las principales polémicas de You Can See Everything

Uno de los motivos que ha convertido el documental en un fenómeno viral es su capacidad para llevar la intimidad de sus protagonistas hasta los límites, como la escena del desnudo integral de Billy Evans, pareja de Elizabeth Holmes, que contribuyó a que la película recibiera una calificación R en Estados Unidos.

Oppenheim explicó en una entrevista con GQ que la escena surgió después de que el propio Evans preguntara si podían grabarlo mientras se duchaba. Por su parte, Evans señaló a People que se sintió traicionado porque desconocía que acabaría apareciendo completamente desnudo en el montaje final.

Billy Evans y Nathan Fielder en You Can See Everything | A24

La empresaria, que continúa cumpliendo su condena, no ha concedido entrevistas convencionales sobre el resultado final del documental. Sin embargo, antes del estreno, la cuenta de X vinculada a Holmes publicó un mensaje que advertía de que el público todavía no estaba preparado para ver la película. Además, durante el rodaje, la empresaria defendió su inocencia y cuestionó la representación de su historia en la serie The Dropout.

¿Puede You Can See Everything ganar un Oscar?

Otro de los grandes atractivos del documental es el posible recorrido que podría tener en la próxima edición de los Oscar debido a que los expertos sitúan a You Can See Everything incluso como competidora en la categoría de Mejor película y dirección.

De conseguir la nominación a Mejor película sería el primer documental en hacerlo.

Nathan Fielder y Elizabeth Holmes en You Can See Everything | A24

¿Cuándo se estrena You Can See Everything en España?

El documental llegará a los cines españoles el próximo 25 de diciembre tras ser adelantado dos meses de su estreno previsto.