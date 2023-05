La prioridad de Jason Momoa a la hora de educar a sus hijos con Lisa Bonet: "Tienen miedo"

Jason Momoa y Lisa Bonet pusieron fin a su relación después de 16 años juntos, de los cuales 5 fueron casados, y ambos han seguido sus vidas de forma independiente. Sin embargo, la expareja comparte dos hijos, Nakoa y Lola, quienes recientemente han acudido a un acto de las Naciones Unidas y han asombrado al público con el sorprendente parecido que tienen a sus padres.

Momoa ha demostrado en numerosas ocasiones ser un auténtico "padre de familia" y ha comentado que disfruta mucho pasando tiempo con sus hijos y el mayor hobbie que comparten es la escalada y los deportes al aire libre.

"Es como si viese mi corazón escalando la pared. Son niños pero son fuertes y tienen confianza en ellos mismos y se expresan a través del movimiento. A veces tienes que ser dinámico y otras veces estático, y simplemente explorar. Y cuando esto sucede, disfrutas del momento. Me encanta escalar y animo a cualquier padre que lo haga con sus hijos. Esto es lo que hacía mi madre conmigo". Estos momentos, asegura, son clave para fortalecer la relación con sus hijos: "nos permite crear un vínculo inmenso".

Jason Momoa y Lisa Bonet | Cordon Press

Jason también cuenta a la revista Men's Health que a sus hijos les cuesta entender que la derrota es algo positivo y forma parte de la vida. Les anima a darse cuenta que caer es otra forma de ganar: "No hay nada que valga la pena hacer si no va a ser difícil y no va a ser una lucha. Está bien caerse. Te caes, te levantas y lo vuelves a hacer", dice Momoa sobre lo que intenta transmitir a sus hijos.

"Quieren ser perfectos y tienen miedo; piensan que si te caes, es malo. Pero yo digo: 'No, caer es genial, hombre. Caer es genial porque vas a tener éxito si sigues haciéndolo".

El actor también lamenta no poder pasar todo el tiempo que le gustaría con sus hijos ya que el trabajo se lo impide pero asegura mantener contacto diario. Momoa recuerda sus primeros años en los que tuvo que trabajar mucho para poder llevar dinero a casa y lo compara con la situación privilegiada que vive ahora.

Jason Momoa con sus hijos Lola y Nakoa-Wolf en la premiere de 'The Batman' | Getty

"Estoy haciendo todo lo que quiero hacer, todo para lo que valgo. Quiero que mis hijos lo sepan y lo hagan, trabajé durante mucho tiempo cuando era joven haciendo cosas que no quería hacer para poder llevar comida a la mesa".

El intérprete asegura que es fundamental encontrar tu camino porque la vida no vuelve: "Deberíamos trabajar únicamente con la gente con la que queremos trabajar y crear con la gente que queremos crear, porque solo tenemos una oportunidad en esta vida".