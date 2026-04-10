Nicole Kidman lo enseña todo con una falda transparente en una alfombra roja y desata revuelo

Nicole Kidman se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la premiere de Margo's Got Money Troubles en Nueva York gracias a un estilismo que no ha dejado indiferente a nadie.

La actriz, que lleva semanas acaparando titulares tras su reciente separación de Keith Urban, ha aparecido con un conjunto de Schiaparelli formado por una falda completamente transparente y un top a juego, dejando ver sus piernas a través del tejido en un look que muchos ya califican como uno de los más arriesgados de su carrera reciente.

El diseño, perteneciente a la colección otoño/invierno 2026 de la firma, apostaba por una textura tipo escamas y paneles translúcidos que jugaban con el efecto "naked dress", una tendencia cada vez más presente en alfombras rojas.

Nicole Kidman en la premiere de Margo’s Got Money Troubles | Gtres

El look no ha tardado en generar debate. Mientras algunos aplauden su valentía y su capacidad para reinventarse en la alfombra roja, otros consideran que es uno de sus estilismos más arriesgados (y comentados) hasta la fecha.

No es la primera vez que la actriz apuesta por transparencias, pero sí una de las ocasiones en las que lo hace de forma más evidente. De hecho, este conjunto ha sido descrito como uno de los más "atrevidos" de su etapa reciente, consolidando su apuesta por el estilo más provocador en eventos públicos.

Más allá de la moda, Kidman acudía para presentar la serie Margo's Got Money Troubles, que se estrena el 15 de abril y en la que comparte protagonismo con Elle Fanning.

Nicole Kidman y Elle Fanning en la premiere de Margo’s Got Money Troubles | Gtres

Pero, una vez más, la conversación no ha girado tanto en torno al proyecto… como a su look. Porque si algo ha demostrado Nicole Kidman es que, a sus 58 años, sigue marcando tendencia (y generando titulares) cada vez que pisa una alfombra roja.