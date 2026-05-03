DE VUELTA EN LOS CINES
¿El diablo viste de Prada 3? Esto es lo que ha dicho el trío protagonista sobre hacer otra secuela (y su condición)
Tras el estreno de El diablo viste de Prada 2 son muchos los que se preguntan si habrá una tercera entrega. Ahora, Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt han reaccionado ante esta posibilidad.
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El diablo viste de Prada 2 ha llegado a los cines tras 20 años de espera desde la película original brindando a los fans una secuela muy digna, tal y como te comentamos en nuestra reseña.
Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt han encabezado de nuevo un reparto en el que finalmente no han aparecido varios rostros conocidos, como el de Sydney Sweeney o el de Adrian Grenier.
Sin embargo, después de su visionado son muchos los fans que se preguntan si volveremos a ver a los queridos personajes en la gran pantalla. Y, lo más importante, si no tendremos que esperar otras dos décadas para ello.
Ante esta cuestión, Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt han desvelado qué haría falta para regresar a otra cinta.
"El guion", ha dicho Streep a People. "Un buen guion. Todo depende del guion", ha coincidido Blunt. "Y entonces, todos tienen que decir que sí", ha añadido Hathaway, a lo que Blunt ha respondido con guiño a Stanley Tucci. "Tienen que ser los cuatro protagonistas principales".
Lo más importante es que "tienen que estar vivos" ha comentado bromeando Streep, de 76 años.
Por su parte, Tucci declaró a EW que "no creo que podamos hacerlo en otros 20 años. Tenemos que hacerlo antes, porque para entonces ya estaré muerto".
Mientras que Hathaway y el director David Frankel señalaron al mismo medio que habrá que esperar a los resultados de taquilla para saber si Disney dará luz verde a otra entrega.
De lo que no hay duda es que las protagonistas han disfrutado en volverse a poner en la piel de sus personajes y compararlo con sus estados vitales hace 20 años.
"Lo que más me impactó fue que, cuando hicimos la primera película, yo era una jovencita de 22 años hecha un desastre. Ahora estoy en una etapa muy diferente de mi vida. Soy muy afortunada", dijo Hathaway a People.
"Me sentía muy perdida a los 22 años, lo cual funcionó muy bien para el personaje", ha explicado.
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