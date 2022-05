Primer tráiler de 'Avatar: El Sentido del Agua': Pandora regresa 13 años después

La continuación de 'Avatar', esperada desde hace más de diez años, cada vez está más cerca. 'El sentido del agua' será el nombre con el que James Cameron da un paso más explorando el universo de Pandora, al que ya nos hemos podido asomar de nuevo en este vibrante e inmersivo tráiler, que puedes ver arriba.

Las nuevas imágenes van abriendo boca de lo que podremos ver en cines el 16 de diciembre, y sorprenden con su belleza, y un azul predominante a lo largo del tráiler que profundiza en el ambiente acuático al que nos trasladará la película. El tráiler ya se ha mostrado en cines desde el estreno de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', y desde hoy puede verlo todo el mundo.

La secuela de 'Avatar' transcurre principalmente en el océano, donde los protagonistas Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) crían a sus hijos humanos mientras viven en un mundo en guerra. "Algo sí sé, estemos donde estemos, esta familia es nuestra fortaleza", se escucha a Jake en este avance, donde volvemos a encontrarnos con los Na'Vi, esta vez sumergidos en las profundidades del océano, rodeados por un ambiente tan azul como ellos.

'Avatar: The Way of Water' no será la única película que regrese al universo de Pandora, pues Cameron prepara otras tres cintas. De hecho, hace más de un año afirmó que había completado el rodaje de 'Avatar 3' en un 95 %, a pesar de que su estreno no está previsto hasta 2024.

"Quería que nuestro regreso a Pandora fuera algo realmente especial. Cada toma está diseñada para la pantalla más grande, la resolución más alta y el 3D más inmersivo disponible. Y creo que lo logramos", aseguró el cineasta en un mensaje grabado desde Nueva Zelanda. Y, a juzgar por lo que nos muestra el tráiler, parece que podemos darle la razón.

Seguro que te interesa:

Sigourney Weaver se deja ver en las nuevas imágenes del rodaje de la secuela de 'Avatar'