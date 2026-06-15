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Zoe Kravitz se sincera sobre lo "incómodo" que es tener una relación pública con Harry Styles: "Es abrumador"
Zoe Kravitz ha hablado de forma muy sincera respecto a tener hijos en medio de su carrera como actriz y directora. Pero, también se ha sincerado sobre cómo es tener una relación tan pública junto a Harry Styles.
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A sus 37 años Zoe Kravitz ha logrado pasar de ser una nepo baby a tener una carrera por sí misma, ya sea actuando, dirigiendo o trabajando como modelo.
Pero más allá de su vida profesional, la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet, es consciente desde que nació que su vida privada está expuesta. Prueba de ello es el interés que ha suscitado su relación con el cantante Harry Styles.
Aunque no llevan mucho tiempo saliendo la pareja ya se han escuchado rumores de boda. En una entrevista para Vogue British Zoe ha hablado sobre cómo maneja ser el foco de los paparazzi por su relación con Harry:
"Soy consciente de lo que está pasando. Soy consciente de cuándo está pasando, como cuando hay ocho personas fuera de mi casa, eso es súper incómodo. Soy consciente de todos los ingredientes que crean lo que estamos hablando. Pero eso no significa que necesariamente estés bien con eso", explica a Vogue.
"Hay momentos obviamente en los que solo quieres esconderte porque es abrumador y luego hay momentos en los que, ya sea de forma desafiante, piensas: 'Voy a caminar para ir a por un café y no me vas a quitar eso'. A veces la gente me pregunta: '¿Por qué estás caminando?' Es porque vivo en Nueva York. Vivo a tres cuadras. No voy a subirme a un coche", comenta respecto a la necesidad de hacer vida normal.
La actriz de The Batman también ha tratado el tema de la maternidad asegurando que se tomaría un descanso de su carrera si llega a ocurrir: "Simplemente hay que ser realista. Si quiero hacer algo bien, tengo que centrarme en ello. Conociéndome, no voy a tener un hijo y dirigir películas al mismo tiempo. Simplemente tienes que decidir dónde quieres invertir tu energía".
Por último, también reflexiona sobe envejecer: "Creo que soy muy consciente de que algún día moriré. El otro día, pasé junto a una mujer muy mayor que caminaba muy despacio. El hecho de que yo pueda subir un tramo de escaleras sin problema es asombroso. Algún día quizás no pueda".
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