El bikinazo de Halle Berry a sus 59 años con el que desafía al paso del tiempo

Halle Berry sigue sorprendiendo a sus 59 años con un físico impresionante que parece desafiar el paso del tiempo.

La actriz luce tan espectacular como cuando en 2002 se convirtió en la icónica chica Bond en Die Another Day, donde grabó una de las escenas más memorables de su carrera en la que aparecía con un elegante y sensual bikini naranja.

A más de dos décadas de aquel momento, Berry sorprendía a sus seguidores al compartir en X un post en el que lucía un mini bikini dorado durante sus vacaciones en Bora Bora, con la frase "Esto es tener 59 años", destacando su impresionante figura.

La actriz continúa desafiando los estándares de belleza y demostrando que la edad no es un límite para sentirse poderosa y segura de sí misma.

La publicación recibía una avalancha de comentarios elogiosos por parte de sus seguidores, que escribían: "La fuente de la juventud debe estar cerca de ti" o "¿dónde puedo vender mi alma para verme así a los 59?".

Además de sus momentos de descanso, Berry ha tenido un año ajetreado tanto en cine como en moda, asistiendo al Festival de Cine de Cannes o a la Met Gala, después de una década, donde apareció con un vestido transparente de LaQuan Smith.