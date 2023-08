Piden a Sandra Bullock que devuelva su Oscar tras la polémica con 'The Blind Side'

Sandra Bullock está viviendo uno de los momentos más duros de su vida trasla muerte de su novio, Bryan Randall, a los 57 años. El modelo y fotógrafo, que salía con la actriz desde 2015, falleció tras llevar 3 años padeciendo ELA: "En este momento pedimos privacidad para llorar y hacer frente a la imposibilidad de despedirnos de Bryan. Su amada familia", rezaron en un comunicado.

La triste noticia llegó un año después de que la intérprete anunciara un parón en su carrera que, ahora, adquirió más trascendencia ya que lo dedicó para concentrarse en el cuidado de su pareja y estar más tiempo con él.

Poco después de este desgarrador revés, Bullock se ha visto salpicada por una polémica en torno a la película que le valió su único Oscar, 'The Blind Side'.

Sandra Bullock en 'The Blind Side' | Warner Bros.

En esta cinta, basada en hechos reales, interpreta a Leigh Anne Tuohy, cuya familia acoge a Michael Oher, un joven negro sin hogar y que le apoya para triunfar en el fútbol americano. Sin embargo, 14 años de su estreno en cines, el protagonista real de esta historia ha alzado la voz para denunciar a la familia Tuohy por mentir sobre los hechos y obtener beneficios.

Según describe su denuncia, el exjugador de la NFL habría sido engañado por su familia adoptiva para quedarse con las ganancias tanto del libro como de la película que se hizo e, incluso, mantienen que realmente no fue adoptado sino que los papeles que firmó eran de una conservaduría.

Así las cosas, numerosos usuarios en redes sociales han pedido a Sandra Bullock que renuncie a su Oscar a Mejor Actriz que ganó en la edición de 2010, ante lo cual, estaría "desconsolada" según ha confesado una fuente al Daily Mail: "Ha sido un bache emocionalmente difícil para ella con la pérdida de Bryan, y ahora tiene el corazón roto de una manera diferente con todo lo derivado de las noticias de Michael Oher".

Eso sí, la actriz no está sola y el actor de 'The Blind Side', quien daba vida a Oher, Quinton Aaron, ha salido en defensa de su compañera en declaraciones a The New York Post: "Sandra no hizo nada malo. Esa es mi chica y está pasando por un momento realmente difícil en este momento. Realmente siento que deberían dejarla en paz y dejar de intentar atacarla".

"Ella dio una actuación brillante. Y eso no debería empañarse por algo que no tiene nada que ver con ella", añadió.