Sandra Bullock paró su carrera un año antes de la muerte de su novio: "Se fue para cuidar a Bryan"

En abril de 2022 Sandra Bullock estrenaba la película 'La ciudad perdida' ('The lost city') junto a Channing Tatum. Durante la promoción de la cinta la actriz reveló que esa iba a ser su última película durante un tiempo pues necesitaba tomarse un descanso en su carrera.

Una noticia que Bullock dio en una entrevista a 'ET Canada' donde explicaba que había llegado el momento de estar "en el lugar que me hace más feliz".

"Solo quiero estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana con mis pequeños y mi familia. Ahí es donde estaré por un tiempo", explicaba.

Para más tarde desarrollar sus palabras en otra entrevista a 'CBS Sunday Morning': "Ahora mismo mi trabajo frente a una cámara necesita hacer una pausa", aseguraba.

"¿Por cuánto tiempo?", le preguntaban: "No lo sé, no lo sé. Hasta que no me sienta como me siento ahora cuando estoy frente a una cámara".

"Quiero estar en casa", decía la actriz seria y decidida. "Así que no le estoy haciendo ningún favor a nadie que esté invirtiendo en un proyecto si digo: 'Solo quiero estar en casa'. Porque siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo hacia lo siguiente. Solo quiero estar presente y ser responsable de una sola cosa".

Sin duda unas palabras que ahora cobran un especial sentido después de la muerte de su novio, el fotógrafo Bryan Randall, a los 57 años.

Bryan Randall, el novio de Sandra Bullock | Gtres

Randall padecía ELA, enfermedad degenerativa que le habían diagnosticado hace 3 años. Un importante productor de Hollywood ha dicho a 'Page Six': "No creo que la gente supiera que Sandra en realidad se fue para cuidar a Bryan".

De esta forma, Sandra ha dedicado este año y pico en centrarse en su pareja y cuidarlo hasta su final. Una dedicación que la hermana de la actriz quiso destacar con este mensaje donde alababa su la manera de cuidarlo todo este tiempo.