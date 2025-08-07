John Cena se sincera sobre su trasplante de pelo: "Cambió por completo mi vida"

La melodía de John Cena entrando al cuadrilátero de la WWE sigue resonando en la mente de sus fans, incluso ahora que se ha alejado de los rings. La lucha libre lo lanzó al estrellato, pero solo fue el punto de partida para una carrera como actor que sigue creciendo año tras año.

Sin embargo, el propio Cena ha reconocido que el éxito que ahora lo rodea en Hollywood no habría sido tal sin haberse sometido a una operación de trasplante de pelo. El actor clareaba y buscó una solución definitiva, consiguiendo así papeles que, de otra manera, se le habrían escapado.

"Mientras intentaba ocultar mi pérdida de cabello, el público lo sacaba a la luz", comenta Cena: "Veía carteles en los que ponía John Cena, el calvo". Unas palabras que evidencian lo poco conforme que estaba con el rumbo que estaba tomando su look.

John Cena | Gtres

"Me animaron a ver qué opciones tenía. Ahora sigo una rutina: Terapia con luz roja, vitaminas, champú, acondicionador y me hice un trasplante de pelo el pasado noviembre", continúa Cena en su entrevista con People para, acto seguido, revelar que "si no hubiera tenido tanta vergüenza, me lo habría hecho hace 10 años".

Así, el actor apostó por renovar su cabello y, según cuenta, su carrera salió ganando: "Cambió completamente el curso de mi vida". Y es que Cena no solo empezó a peinarse sin complejos, sino también a llamar la atención de los productores de Hollywood. "Un peinado diferente puede hacer que me identifiquen con un papel que me dé más trabajo y me permita hacer lo que me apasiona", ha sentenciado el actor.

El 22 de agosto, John Cena se vuelve a poner el casco de Peacemaker en HBO Max. Un papel que lo ha consolidado como uno de los actores más queridos del nuevo universo de DC. Pero, no bastante con eso, el próximo año regresará al cine con Matchbox y la película olvidada de Warner: Coyote vs. Acme.