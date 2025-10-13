Diane Keaton sufrió un "declive muy repentino" que alarmó a su círculo antes de morir: "Perdió mucho peso"

El fallecimiento de Diane Keaton el pasado 11 de octubre ha dejado profundamente afectados a sus amigos y compañeros de la industria del entretenimiento, quienes han rendido homenaje a la actriz.

Reconocida por su talento, carisma y estilo inconfundible, Diane no fue solo una figura admirada por la crítica, sino también por quienes compartieron con ella parte de su trabajo.

Entre las voces que han expresado su tristeza se encuentra la compositora y amiga cercana de Keaton durante décadas, Carole Bayer Sager.

Carole ha revelado que vio a Diane pocos días antes de su fallecimiento y que su salud le preocupó por el cambio físico tan drástico que había notado en la actriz de 79 años.

"La vi hace dos o tres semanas y estaba muy delgada", contaba Sager a People. "Había perdido muchísimo peso".

"Tuvo que ir a Palm Springsporque su casa sufrió daños por dentro y tuvieron que limpiarlo todo", ha explicado Sager refiriéndose a los incendios de California.

"Estuvo allí un tiempo, y cuando regresó, me quedé atónita por lo mucho que había perdido de peso", confesaba.

A pesar del inquietante deterioro físico, la amiga ha destacado que Keaton seguía siendo "una luz mágica para todos".

"Me encantaba. Era tan especial, iluminaba cualquier habitación con su energía. Estaba feliz y llena de energía, y fotografiaba todo lo que veía. Era una persona completamente creativa; nunca dejaba de crear", añadía.

Las amigas colaboraron en 2024 en el primer single en solitario de la actriz, que coescribió Sager junto al coguionista y productor Jonas Myrin, First Christmas.

"Le encantó grabar esta canción. Lo hizo casi como una niña", recordaba la compositora, quien ha publicado en redes sociales un vídeo de cuando grabaron el tema.

"Era tan auténtica al cantarla; es decir, la cantaba como si la estuviera contando, y en cierto modo actuaba, porque es una gran actriz. Y luego se ponía a llorar mientras la cantaba. Pero hizo un trabajo precioso", continuaba.

Carole también ha rememorado la pasión de Diane por la moda: "Iba al cine siempre vestida como si estuviera a punto de rodar otra escena para Annie Hall".

"Llevaba sombreros, chaquetas, pantalones anchos y cinturones... Era un icono de la moda por sí misma", decía de su amiga.

Un declive muy rápido

Además, otra amiga cercana de Diane ha hablado también a People sobre la salud de la actriz en los últimos meses, afirmando que sufrió un "declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos". explica. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y ​​espíritu".

"En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo".

Además de Sager, otros amigos y compañeros como Jane Fonda, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio o Goldie Hawn han dado su último adiós a Keaton, un icono de estilo y talento inolvidable, deja tras de sí un legado imborrable y el cariño de quienes compartieron con ella vida y trabajo.