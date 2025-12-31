Los estrenos de cine más esperados de 2026: Vengadores, Star Wars y Torrente vuelven a las grandes salas

Este 2026 traerá en España los estrenos de los nuevos proyectos de Pedro Almodóvar (Amarga Navidad), Javier Calvo y Javier Ambrossi (La bola negra) y Santiago Segura (Torrente, presidente), junto a títulos internacionales también muy esperados, como Toy Story 5, El diablo viste de Prada 2 o La Odisea.

Hamnet de Chloé Zhao, 23 de enero

La directora de Nomadland adapta la novela homónima de Maggie OFarrell sobre la historia de la esposa de William Shakespeare en su lucha por superar la pérdida de su único hijo, Hamnet, y con la creación de Hamlet como telón de fondo. Jessie Buckley como Anne Hathaway y Paul Mescal en el papel del escritor inglés más universal.

Torrente, presidente de Santiago Segura, 13 de marzo

Es muy posible que Santiago Segura vuelva a reventar la taquilla española con la sexta entrega de las aventuras del policía más casposo del cine patrio. "Es una película muy potente, hay comedias de risa, de sonrisa, pero que haya cinco o seis carcajadas no hay tantas", aseguró Segura en una entrevista con EFE.

Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, 20 de marzo

En su nueva película, Pedro Almodóvar cuenta la historia de una directora de publicidad interpretada por Bárbara Lennie que afronta la muerte de su madre mientras su vida se entrelaza con la del cineasta Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia), sin que queden claros los límites entre ficción y realidad.

El diablo se viste de Prada 2 de David Frankel, 30 de abril

El director y las protagonistas de la célebre sátira del mundo de la moda repiten 20 años después. Tiempo suficiente para que la desaliñada becaria interpretada por Anne Hathaway se haya transformado en una ejecutiva rival de la todopoderosa Miranda Priestly, que vuelve a interpretar Meryl Streep.

The Mandalorian and Grogu de Jon Favreau, 22 de mayo

La nueva entrega del inagotable universo de La Guerra de las Galaxias (1977) está centrada en las aventuras de Grogu (más conocido como Baby Yoda) y el Mandaloriano (Pedro Pascal), un cazarrecompensas que acaba huyendo con el pequeño y adorable ser de la misma especie que el sabio Yoda, cinco años después de los hechos narrados en El retorno del Jedi (1983).

El día de la revelación de Steven Spielberg, 12 de junio

El maestro vuelve al misterio de los ovnis y los extraterrestres -que ya abordó en Encuentros en la tercera fase (1977), E.T. (1982) y La Guerra de los Mundos (2005)-. En esta ocasión cuenta con un reparto encabezado por Emily Blunt, Josh OConnor, Colin Firth y Colman Domingo.

Toy Story 5 de Andrew Stanton, 19 de junio

Buzz y Woody presencian la llegada de Lillypad, una tableta inteligente con forma de rana que sienten como una amenaza. Andrew Stanton, director de Buscando a Nemo y Wall-E, toma las riendas de esta saga que comenzó en 1995 con Toy Story, el primer largometraje animado por completo con ordenador.

La Odisea de Christopher Nolan, 17 de julio

La inmortal historia de Homero en manos del director de El caballero oscuro y Memento con un reparto de estrellas de Hollywood: Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron o Lupita Nyongo. Cuentan la epopeya de 10 años de Odiseo tras la guerra de Troya en su largo viaje a casa, donde le espera Penélope, asediada por pretendientes.

El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, 28 de agosto

Rodrigo Sorogoyen triunfa con Mejor Película y Mejor Dirección en los Goya por 'As Bestas' | Gtres

En este drama protagonizado por Javier Bardem y Victoria Luengo un aclamado director de cine y su hija, actriz sin éxito, ruedan juntos una película tras años de distanciamiento y un pasado difícil del que ninguno de los dos ha querido hablar.

La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 2 de octubre

La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi | Atresmedia

La película recoge el título de una obra teatral de Federico García Lorca que apenas pudo empezar a escribir antes de ser fusilado en 1936, la única obra que se conoce del autor granadino con un personaje abiertamente homosexual.

Escrita, dirigida y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, narra las vidas interconectadas por esta obra inacabada de tres hombres en 1932, 1937 y 2017. Encabezan el reparto Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau y Carlos González, además de Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

Sacamantecas de David P. Sañudo, 16 de octubre

Antonio de la Torre, en los Goya 2025 | Gtres

Llega al cine la historia del célebre asesino en serie que sembró el terror a finales del siglo XIX, de la mano del director de Ane. Mientras la III Guerra Carlista agoniza, varias mujeres aparecen estranguladas en las afueras de Vitoria.

Ángela Berrosteguieta (Patricia López Arnaiz), hermana de una de las víctimas, llega en busca de justicia, decidida a demostrar que Juan Díaz de Garayo (Antonio de la Torre), un campesino analfabeto, es el responsable de los crímenes.

Los Vengadores: Doomsday de Anthony y Joe Russo, 18 de diciembre

La nueva película de superhéroes de Marvel cuenta con Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (ant-Man) y el mexicano Tenoch Huerta (Namor) como parte del elenco, al que regresan Chris Evans como Capitán América y Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

Dune: Messiah de Denis Villeneuve, 18 de diciembre

Timothée Chalamet en Dune: Parte Dos | Warner Bros.

El mismo día se estrena Dune 3, de la saga de ciencia ficción dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh y Javier Bardem en el reparto.

Out of This World, de Albert Serra

Albert Serra gana la Concha de Oro por Tardes de soledad | Gtres

Poco se sabe de la nueva película del director de Tardes de soledad, pero sí que su intención es estrenar en 2026 esta historia rodada en inglés, con tono de tragicomedia política y protagonizada por Riley Keough (nieta de Elvis Presley y premio en Cannes por su dirección de War Ponny) y F. Murray Abraham. Narra el viaje de una delegación estadounidense a Rusia en plena guerra con Ucrania.

¿Con cuál de todas te quedas? La lista es lo suficientemente larga como para que las expectativas vuelen tan alto como pretende hacerlo la taquilla este 2026.