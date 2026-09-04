Estrenos de cine del 4 de septiembre: Cronos, el thriller sobre los atentados de Barcelona del 17A

Cronos

El director Fernando González Molina traslada a la gran pantalla los sucesos ocurridos en Barcelona el 17 de agosto de 2017 en Cronos, un thriller dramático protagonizado por Enric Auquer, Diana Gómez y Mónica López. Así, la cinta reconstruye el operativo policial desplegado a contrarreloj para capturar a los responsables del ataque terrorista.

Duración: 118 minutos.

Dulce sabor a muerte

El género de terror lo abarca Eli Roth que dirige Dulce sabor a muerte, en el que un misterioso heladero desata una macabra maldición en un tranquilo pueblo vacacional.

Duración: 86 minutos.

Black Box: Vuelo 298

Por su parte, la cinta estadounidense Black Box: Vuelo 298, firmada por Steven Quale, adentra al espectador en un enigma sobrenatural tras el siniestro de un vuelo comercial cuya causa solo podrá resolverse tras analizar las grabaciones de la caja negra.

Duración: 85 minutos.

Enjambre (Eixam)

El cine español también está presente con Enjambre, largometraje de Óscar Bernàcer encabezado por Pablo Molinero y Cristina Fernández. La película se adentra en el suspense del entorno rural para narrar la historia de un hombre que busca rehacer su vida en una aldea.

Duración: 100 minutos.

Jim Queen

La propuesta de animación francesa Jim Queen, dirigida por Marco Nguyen y Nicolas Athane, aporta la nota de comedia al abordar la historia de un conocido influencer de la escena gay parisina que contrae un extraño virus que transforma la orientación sexual de los hombres, embarcándose en una alocada búsqueda de la cura junto a su seguidor más fiel.

Duración: 85 minutos.

Cinco segundos

Completan los estrenos semanales las producciones europeas Cinco segundos, drama italiano de Paolo Virzì sobre el choque generacional y el peso del pasado en una finca rural.

Duración: 105 minutos.

El olor a leche quemada

Y la cinta alemana El olor a leche quemada, dirigida por Justine Bauer, que reflexiona sobre el declive de las explotaciones ganaderas tradicionales a través de los ojos de una joven que lucha por preservar el legado familiar.

Duración: 78 minutos.