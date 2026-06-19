PREMIERE DE SUPERGIRL
El percance de la novia de Jason Momoa, Adria Arjona, con el escote de su vestido en la alfombra roja
Adria Arjona ha acompañado a Jason Momoa en la premiere de Supergirl pero ha sufrido un percance con el escote de su vestido mientras posaba ante las cámaras.
Publicidad
Jason Momoa ha presentado su nueva película, Supergirl, el nuevo proyecto de DC protagonizada por Milly Alcock que se estrena el 26 de junio y donde encarna al villano de la cinta, Lobo.
El actor poso primero solo ante los medios demostrando una vez más su buen sentido del humor y cercanía. Junto a él estuvieron sus hijos, Lola Iolani y Nakoa-Wolf, quienes posaron juntos ante los medios.
Quien también estuvo al lado del actor fue su novia, la actriz Adria Arjona, con la que lleva saliendo desde el año 2024.
La puertorriqueña primero estuvo sola en la alfombra roja pero sufrió un pequeño percance con el pronunciado escote de su vestido. Aunque, pudo darse cuenta a tiempo, además que la colocación de su melena la salvó de la situación.
Después, la pareja aparecieron juntos en el photocall y se dieron un romántico beso frente a todos.
Publicidad