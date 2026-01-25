Jason Biggs cuenta cómo mostró a su hijo pequeño la famosa escena de American Pie: "Mi versión de una charla sexual"

La primera entrega de American Pie llegó a los cines en 1999, siendo aún hoy en día una de las películas más populares del subgénero de las comedias gamberras de adolescentes.

La cinta dejó innumerables escenas grabadas en la memoria de los espectadores, destacando sobre todo una por encima del resto. El personaje de Jim, interpretado por Jason Biggs, probaba a experimentar con su cuerpo un pastel recién horneado y aquel momento surrealista era interrumpido por su padre.

'American Pie' escena del pastel | Universal

Casi 27 años después, el actor, que recientemente se sinceró sobre su adicción a las drogas y el alcohol, ha hablado sobre esta escena y cómo le persigue actualmente incluso en su propia casa.

Ha sido en el programa The Julia Cunningham Show, de SiriusXM, donde el intérprete contó que tuvo que explicarle la famosa escena a su hijo de 11 años que comparte su esposa Jenny Mollen.

"No paraban de oír hablar de American Pie y del pastel, y me preguntaban: 'Papá, ¿qué haces con el pastel?'. Tuve que hablar con mi hijo mayor", aseguró Biggs. "De hecho, le enseñé la escena. Jenny y yo hablamos de esto y dijimos: 'Queremos adelantarnos a esto'".

Jason Biggs | Cordon Press

"Es mi versión de una charla sexual", explicó. "Lo adivinó, así que, en cierto modo, casi no controlé la narrativa, pero no estaba del todo seguro. Quería preguntarle primero. Le dije: '¿Qué crees que pasa?'. Simplemente tenía curiosidad, y de hecho acertó", recordó Biggs.

"Le daba vergüenza decirlo, mucha vergüenza, pero le dije: 'Vale. Déjame mostrarte. Déjame mostrarte lo que pasó'. Así que le enseñé la escena, y se rio sin parar", reveló el intérprete. "Se sintió un poco incómodo, sin duda. Dijo que era un buen actor".