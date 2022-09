La mujer que era clavada a la reina Isabel II e hizo de su calvario su profesión

Más información De Olivia Colman a Helen Mirren: Las mejores series y películas sobre la reina Isabel II

Dos caras de una misma moneda. Jeannette Charles escuchó durante años de forma recurrente lo mucho que se parecía a la reina Isabel II. De hecho, fue uno de los principales motivos que frustraron sus deseos de convertirse en actriz profesional, ya que no conseguía que nadie la tomara en serio, recibiendo constantes burlas por su aspecto. Sin embargo el destino le preparaba un giro inesperado.

Charles jamás pensó que podría sacar un beneficio de la asociación que tenía con la monarca, hasta que decidió retratarse como regalo de cumpleaños para su marido. Un cuadro que acabaría expuesto en la Academia Real de Londres, llamando la atención de los visitantes que observaban absortos el increíble parecido con Isabel II. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco del suceso y empezaron a ofrecerle una gran cantidad de ofertas de trabajo y entrevistas.

Aunque hubo algunos detractores de su carrera profesional llegando a considerar sus acciones como irrespetuosas, la actriz siempre se defendió como una "fuerte creyente de la realeza". En una entrevista para explicar las grandes dificultades que tuvo para labrarse una carrera como intérprete.

"Siempre quise actuar", explicaba Charles al medio 'The Guardian'. "Pero los honorarios eran demasiado caros, además mi apariencia contaba en mi contra, sin importar el papel que asumiera, escuchaba comentarios de la audiencia y, a veces, incluso risas. Pero cuando el agente se me acercó, me di cuenta de que podría haber una manera de hacer que mi parecido con la Reina trabaje a mi favor".

Una prolongada carrera profesional

La intérprete ha estado abierta a todo tipo de entretenimiento artístico, siendo imagen publicitaria de videoclips o incluso como figura referencial en eventos. Llegó a entregarle un disco de Platino al legendario grupo Queen. Aunque dónde más destacó fue a través de su personificación en largometrajes, poniéndose en su piel a lo largo de medio siglo.

Curiosamente se convirtió en un rostro habitual por sus intervenciones cómicas. Incluso hizo dos apariciones para el mítico programa español 'Un, dos, tres...' de Narciso Ibánez Serrador, a principios de los años noventa. Siendo muy demandada en formatos americanos, donde trabajó con leyendas de la interpretación humorística como Leslie Nielsen, Sacha Baron Cohen o Mike Myers.

Sin embargo, siempre se sintió algo infravalorada por sus compañeros de reparto, al ser contratada generalmente como un gag momentáneo. "Muchos actores no se daban cuenta de lo duro que trabajaba", explicaba a 'The Guardian'. "Pasaba horas perfeccionando la voz de la reina y sus gestos, me mantenía al día con las noticias reales para poder referenciarlas en mis discursos".

No obstante, siempre tuvo los pies en la tierra y no frivolizó con las posibilidades que le daba su trabajo de codearse con grandes artistas. "Nunca he tenido la presunción de sentirme como una estrella", comentó Charles en 'The Free Library'. "Tenía la sensación de poder estar a la altura de las circunstancias. Siempre había sido bastante tímida, pero sabía que podía hacer bien mi trabajo".

Desde hace unos años Charles sufre artritis, una enfermedad que la mantiene alejada del mundo de la actuación. Sin embargo, por más que no vuelva a darle vida en la ficción nadie podrá quitarle el título que ostenta como la actriz que más veces interpretó a la reina Isabel II, con un total de 37 ocasiones.

