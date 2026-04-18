Verónica Falcón, actriz de La momia de Lee Cronin: "seguir trabajando a los 60 años en Hollywood es un milagro"

La actriz mexicana Verónica Falcón calificó de "milagro" haber logrado mantener una carrera en ascenso en Hollywood, tras decidir a los 50 años dejar atrás el éxito en su país natal para apostar por una proyección internacional.

"Pensar que tengo casi 60 años y sigo trabajando es francamente un milagro", confesó la intérprete de 59 años en una entrevista con EFE en Miami a propósito de su participación en la nueva versión de La Momia, que se estrenó este viernes.

Falcón, que se ha abierto paso en la industria estadounidense con papeles en grandes producciones y con personajes de alto perfil, defendió la vigencia de su generación y subrayó que la madurez puede convertirse en un espacio de "libertad" y "preparación constante".

"Ya hay una gran libertad en el trabajo. Son muchos años de experiencia y cuando trabajas con gente que ama su profesión, sientes que no tienes nada que perder y te entregas con todo", sostuvo la actriz, convencida de que su momento profesional no ha estado determinado por la juventud, sino por la disciplina, la curiosidad y la decisión de no encasillarse.

En ese sentido, aconsejó a otros actores a asumir riesgos y evitar la autocensura en una industria que, a su juicio, tiende a imponer límites.

"No se limiten por la edad. El mundo se va a encargar de limitarte, pero tú no lo hagas. A mí me da más miedo no hacer las cosas que hacerlas y que no funcionen", animó.

Su nuevo proyecto, Lee Cronin's The Mummy (La Momia de Lee Cronin), supone una reinterpretación del clásico de terror que, según explicó, se distancia de versiones anteriores al ofrecer una visión contemporánea del mito.

La actriz mexicana Verónica Falcón posa | EFE

"Es totalmente nueva esta versión de La Momia. Es una imaginación del monstruo a partir de la mente de Lee Cronin, uno de los directores de terror contemporáneo más relevantes", indicó sobre el cineasta irlandés.

En la película, la mexicana da vida a Carmen Santiago, una figura clave dentro de la historia, que articula el núcleo familiar sobre el que gira la trama.

"Carmen es una abuela. Es una mujer que ama profundamente a su familia y está dispuesta a hacer lo que sea para ayudarla. Es la matriarca, la contención de todos", detalló sobre un personaje que, según dijo, trasciende lo cultural para conectar con valores universales.

"Todas las culturas se mueven por lo mismo: la familia", agregó.

"Soy actriz y punto"

La actriz también reflexionó sobre la representación latina en Hollywood, un ámbito que considera en transformación, aunque todavía marcado por ciertas etiquetas.

"Estoy muy orgullosa de ser mexicana y latina, pero al final soy una actriz. Creo que es importante no olvidar de dónde venimos, pero también entender que podemos interpretar distintos personajes", subrayó.

Cuestionó en ese sentido la tendencia de la industria a encasillar a los intérpretes por su origen y defendió una visión más amplia del oficio.

"Soy una actriz. Punto. No veo que a otras profesiones les pongan esa etiqueta todo el tiempo", afirmó al reivindicar que la representación debe basarse en la calidad interpretativa y no únicamente en la identidad.

Sobre su posible papel como referente en la industria para futuras generaciones, evitó asumir esa etiqueta y apostó por mantener una actitud de "aprendizaje constante".

"Trato de no sentirme como referente. Yo sigo aspirando a crecer y creo que en el momento en que piensas que ya eres excelente, dejas de serlo", recalcó.

No obstante, reconoció la importancia de continuar el camino abierto por generaciones anteriores y contribuir a las que vienen.

"Siento la responsabilidad de hacer bien mi trabajo, porque mucha gente antes lo hizo bien y me abrió camino. Me gustaría hacer lo mismo para los que vienen", argumentó.

Con una trayectoria que incluye la interpretación de personajes complejos, desde líderes de carteles hasta científicas, Falcón aseguró que su objetivo es seguir activa en la industria y explorar nuevos horizontes.

"Ojalá me quede mucho trabajo por delante", concluyó. Un artículo de Antoni Belchi