En 2020 se anunció la noticia de que Michael J. Fox se retiraba de la interpretación debido a los problemas de memoria derivados de su enfermedad, que ya le hacían imposible memorizar los guiones.

El legendario actor de 'Regreso al futuro' fue diagnosticado con Parkinson con solo 29 años y a sus 60 ha vivido muchos años con las consecuencias de la enfermedad.

A lo largo de los años se ha convertido en un ejemplo de superación y optimismo y también en una activa figura en la investigación para el Parkinson con su fundación, que ha recaudado cientos de millones de dólares en busca de una cura.

Michael J. Fox ha plasmado su sabiduría y su visión de la vida en su libro 'No time like the future: An optimis considers mortality', donde recorre con sinceridad los estragos de su enfermedad, así como problemas con la bebida, caídas, y un tumor que fue la gota que colmó el vaso.

El actor reconoce que tuvo una crisis de optimismo donde no era fácil seguir viendo con una sonrisa su futuro: "Examiné todas estas cosas: miedo, hacerse mayor, gratitud, todo lo que pasaba por mi mente. Y mientras las juntaba en la historia de qué pasó y cómo perdí y recuperé mi optimismo y cómo ese nuevo optimismo está más informado y es un poco más realista. Puedes ser realista y optimista al mismo tiempo", asegura según recoge Wbur.

Crisis de optimismo: Michael J. Fox se vio superado

Su crisis fue a raíz de un tumor benigno en la columna vertebral que sus médicos habían vigilando durante años, pero con el que finalmente tuvieron que actuar con una cirugía increíblemente peligrosa que pocos cirujanos se atrevían a abordar.

Fox tuvo que volver a aprender a andar, pero tuvo una terrible caída en la que se destrozó el hombro, y ese fue "el golpe certero". "Por alguna razón fue casi instantáneo. Fue el último limón... ya no me quedaban para hacer limonada", revela.

A sus 60 años, confiesa "conformarse con andar como si tuviera 90", y Fox afirma que no teme a la muerte. "Sean cuales sean mis circunstancias físicas, les hago frente. Si me caigo, me levanto. Y el futuro... solo sé que tengo uno. Lo último que se nos agota es el futuro", reflexiona.

En las memorias relata su camino hacia recuperar ese "optimismo realista" que considera tener frente a su mortalidad: "Lo cierto es que no quiero vivir así, pero también es cierto que he llegado a aceptar que no tengo otra manera de hacerlo".

