Michael Douglas comparte los secretos de su finca en Mallorca, su "segundo hogar": construida en 1867 y con vistas al mar

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones forman uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood y juntos disfrutan de una vida plena desde que se casaran en el año 2000.

Los actores reparten su tiempo entre sus cuatro propiedades (dos en Nueva York, una en Canadá y otra en España), pero en la que más tranquilos se sienten es, sin duda, en la de Mallorca.

El intérprete adquirió la vivienda en 1990 por 3,5 millones de dólares, según Architectural Digest, junto a su primera esposa, Diandra Luker. Eso sí, tras su divorcio, aseguró al medio Última Hora en 2021 que "fue muy incómodo compartir la casa" ya que "seis meses cada uno no fue agradable para nadie"

.

La mansión de Michael Douglas en Mallorca en los 90 | Gtres

Ahora, Douglas ha detallado su situación actual con su vivienda en una entrevista en la sección House Call del Wall Street Journal.

"Nuestra casa en Mallorca data de 1867 y se encuentra en un terreno de 77 hectáreas", comentó Douglas, señalando que la vivienda tiene vistas directas al mar Mediterráneo. "Nos encanta estar rodeados de naturaleza, disfrutar de la tranquilidad y tener privacidad", valoró.

El actor también desveló algunos detalles de su mansión como su sillón fucsia "favorito", situado "junto a una ventana abierta con vista al mar". Además, cuenta con un sistema de video Trackman en la bodega que funciona como simulador de golf y cine en casa.

La finca consta de cinco apartamentos y dos casas de campo, además de una biblioteca, sala de juegos, cocina al aire libre y piscina climatizada. Según Architectural Digest, varias estrellas como Tom Cruise, Nicole Kidman o Jack Nicholson se han alojado en esta propiedad.

La mansión de Michael Douglas en la actualidad | Gtres

Sin embargo, hubo un momento en el que el actor quiso vender la finca, apodada S'Estaca, por 60 millones de dólares en 2014. No fue hasta 2021 cuando la pareja obtuvo la propiedad total y se mostraron entusiasmados de conservar la casa y disfrutarla con sus dos hijos: Dylan, de 26 años, y Carys, de 23, que es una amante de España tal y como reveló recientemente.

Michael Douglas con sus hijos Dylan y Carys | Getty

Por ello, Douglas no ha tenido reparos en calificar Mallorca como su "segundo hogar". Unas palabras que pronunció cuando fue galardonado con el premio Masters of Cinema por la reina Letizia.

S'Estaca es uno de los rincones más mágicos de la costa noroeste de Mallorca, ubicado en el municipio de Valldemossa. Se trata de una diminuta aldea marinera colgada de los acantilados de la Serra de Tramuntana que fue construida a mediados del siglo XIX por el Archiduque Luis Salvador de Austria.