Meryl Streep desmonta el mito de El diablo viste de Prada: "No me inspiré en Anna Wintour"

Meryl Streep ha puesto fin a una de las teorías más extendidas del cine: su personaje de Miranda Priestly en El Diablo Viste de Prada no estaba basado en Anna Wintour, como siempre se había creído.

Durante una reciente entrevista en el Late Show de Stephen Colbert, la actriz ha explicado que la inspiración real fue completamente distinta… y bastante inesperada. En lugar de fijarse en la icónica editora de moda, Streep asegura que construyó el personaje a partir de dos figuras masculinas de Hollywood: Mike Nichols y Clint Eastwood.

"Estaba básicamente imitando a Mike Nichols todo el tiempo", ha confesado, añadiendo incluso una frase bastante llamativa: "Si Mike Nichols y Clint Eastwood tuvieran un hijo, sería Miranda Priestly".

Según explica, de Nichols tomó ese humor afilado y casi sarcástico que caracteriza al personaje, mientras que de Eastwood incorporó su autoridad silenciosa. El director es conocido por no levantar la voz nunca, obligando a los demás a inclinarse para escucharle, algo que trasladó directamente a la forma de hablar de Miranda.

Anne Hathaway y Meryl Streep en El diablo viste de Prada en 2006 | Cordon Press

La revelación sorprende especialmente porque durante años el público dio por hecho que el personaje era un reflejo directo de Anna Wintour, en parte por el origen de la historia y las similitudes evidentes. Sin embargo, Streep siempre quiso evitar una imitación literal y construir algo más original.

Curiosamente, esta confesión llega justo cuando el universo de El diablo viste de Prada vuelve a estar de actualidad, con una secuela a la vuelta de la esquina que reunirá de nuevo al reparto original.

Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt en una escena de El diablo viste de Prada | Cordon Press

Así, uno de los personajes más icónicos del cine reciente deja de estar ligado a la figura que durante años se consideró su inspiración… para convertirse, aún más, en una creación única de Meryl Streep.