Angelina Jolie, Megan Fox o Kit Connor: actores y actrices que han hablado abiertamente de su bisexualidad

El 28 de junio de 1969 tuvieron lugar los disturbios de Stonewall en Nueva York, momento que marcaría el inicio del movimiento por la lucha de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Por ello, cada año se celebran en torno a esta fecha el Orgullo LGTBIQ+ en las grandes ciudades de todo el mundo.

Aprovechando esta fecha tan señalada queremos reivindicar una de las letras más olvidadas dentro del colectivo, la B, porque la bisexualidad también existe.

Y es que, todo el mundo necesita referentes por eso os traemos una lista de los actores y actrices que han hablado abiertamente de su bisexualidad.

Angelina Jolie en el Festival de Cannes | Gtres

Angelina Jolie es uno de los rostros de Hollywood más destacados que han hablado abiertamente sobre su bisexualidad tras afirmar de forma contundente en 2003 a The Advocate: "He estado con mujeres antes. He tenido relaciones con mujeres".

Amber Heard en Madrid | Gtres

Otra de las actrices internacionales que ha reconocido abiertamente que es bisexual fue Amber Heard cuando en 2016 declaró a Allure: "Me atraen los hombres y las mujeres. Así soy".

Megan Fox | Getty

Megan Fox no tuvo dudas al decir que en 2011 a Interview Magazine: "Soy bisexual, absolutamente".

Wentworth Miller | Getty

En 2013 el actor de Prison Break Wentworth Miller confirmaba en un comunicado que era bisexual: "Me siento atraído por hombres y mujeres".

Drew Barrymore | Getty Images

La icónica Drew Barrymore admitía a Contact Music EN 2003: "¿Me gustan las mujeres sexualmente? Sí, me gustan".

Anna Castillo y Álvaro Mel en una escena de Un cuento perfecto | Netflix

Dentro del panorama español Anna Castillo confirmó sentirse "atraída por mujeres y hombres", y se posicionó contra la bifobia cuando le cayó odio a ella y su novio, Álvaro Mel.

Kit Connor como Nick Nelson en 'Heartstopper' | Netflix

Kit Connor, el protagonista de la serie Heartstopper, se vio forzado en 2022 a revelar su bisexualidad en redes sociales tras meses de presiones: "Soy bisexual felicidades por obligar a un chico de 18 años a salir del armario".

Kristen Stewart y Dylan Meyer | Cordon Press

Kristen Stewart admitía a The Guardian 2017: "Siempre me he sentido atraída por chicas y chicos. Siento que lo he ido descubriendo sobre la marcha".

Alan Cumming | Gtres

El actor de The Good Wife Alan Cumming siempre ha reivindicado su bisexualidad: "No estoy aquí para cambiar la opinión de la gente sobre si cree o no en la bisexualidad. Solo digo que creo que mi sexualidad, y la de la mayoría de la gente, es ambigua. Estoy casado con un hombre, Tengo un apetito sexual sano y una imaginación plena", dijo en su propia web.