Desvelado el aspecto final de Jason Momoa como Lobo en el nuevo teaser de Supergirl: "Por fin"

La próxima película del universo de DC impulsado por James Gunn será Supergirl, que seguirá la historia de Kara Zor-El, la prima de Superman que vimos al final de la película protagonizada por David Corenswet.

En el primer adelanto de la cinta que puedes ver en el vídeo de arriba, aparece una Kara protectora que guía a la joven Ruthye (Eve Ridley) en un viaje repleto de peligros, entre ellos, el que supone enfrentarse a Lobo, un temible cazarrecompensas intergaláctico.

Jason Momoa, como Lobo en Supergirl | Warner Bros.

A este popular personaje le dará vida Jason Momoa en un papel que le viene como anillo al dedo y ahora por fin se ha desvelado su aspecto más detallado.

En el nuevo avance de la cinta, compartido por James Gunn, aparece Momoa saliendo de su tráiler y fumando un puro mientras alguien fuera de cámara le pregunta si tiene algún comentario sobre interpretar a este antihéroe, a lo que responde: "Por fin".

Tras ello, el vídeo luego muestra un vistazo más amplio a Lobo subido en su característica moto.

Supergirl llegará a los cines el próximo 26 de junio y el reparto lo encabeza Milly Alcock como la superheroína además de Matthias Schoenaerts, David Krumholtz, Eve Ridley, Emily Beecham, Wil Coban o Ferdinand Kingsley, entre otros.