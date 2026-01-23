Estrenos de cine del 23 de enero: llega a salas la bella y emotiva Hamnet, una de las favoritas para los Oscar

Hamnet

Hamnet, de la oscarizada directora Chloe Zhao, descubre la poderosa historia de amor que inspiró la creación de Hamlet, la obra maestra de Shakespeare. La cinta, inspirada en la novela de Maggie O'Farrell, narra la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo. La película llega a los cines tras ganar el Globo de Oro a la Mejor Película de Drama y el galardón a Mejor Actriz por parte de su protagonista Jessie Buckley. Paul Mescal, Emily Watson y Joe Alwyn completan el reparto de una de las favoritas a los Oscar 2026.

Duración: 125 minutos.

Sin piedad

Timur Bekmambetov dirige la película de ciencia ficción Sin piedad, en la que un detective es juzgado acusado de asesinar a su esposa. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante la avanzada Juez de Inteligencia Artificial, a la que él mismo defendió en su día, antes de que esta decida su destino. Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan y Kylie Rogers integran el reparto.

Duración: 100 minutos.

Ídolos

A Edu, un joven piloto de motos muy agresivo en quien ningún equipo confía, le llega una segunda oportunidad en Moto2 con la condición de que su padre sea quien le entrene, con quien tiene una complicada relación. El joven se someterá al estricto control de preparación que le exige su padre, el cual incluye dejar a un lado el amor, hasta que conoce a Luna, una joven artista que acaba de abrir un salón de tatuajes justo debajo de su casa. Óscar Casas y Ana Mena protagonizan esta película de carreras con la participación de Enrique Arce o Claudio Santamaría.

Duración: 126 minutos.

La leyenda de Ochi

La leyenda de Ochi es un viaje emocionante lleno de aventuras, criaturas asombrosas y un universo de fantasía, que evoca el espíritu de los grandes clásicos de los 80 como Los Goonies o Cristal Oscuro. Con Finn Wolfhard y los nominados al Oscar Willem Dafoe y Emily Watson en el reparto bajo la dirección de Isaiah Saxon.

Duración: 95 minutos.

Return to Silent Hill

Return to Silent Hill, de Christophe Gans, trae de vuelta a la gran pantalla la icónica franquicia de terror. Cuando James recibe una misteriosa carta de su amor perdido, Mary, se siente atraído por Silent Hill, un pueblo que antes le era familiar y ahora está sumido en la oscuridad. Mientras la busca, James se enfrenta a criaturas monstruosas y desentraña una aterradora verdad que lo llevará al límite de su cordura.

Duración: 106 minutos.

La virgen de la tosquera

Basada en los relatos de Mariana Enríquez, La virgen de la tosquera, narra la historia de tres inseparables amigas, en las afueras de Buenos Aires, locamente enamoradas de un amigo de la infancia. Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Isabel Bracamonte y Candela Flores protagonizan la coproducción hispanoargentina dirigida por de Laura Casabé .

Duración: 96 minutos.

Arco

Arco, preseleccionada para los Oscar, es una película francesa de animación y ciencia ficción en la que una niña de 10 años, en el año 2075, ve caer del cielo a un misterioso niño con un traje de arcoíris. Es Arco. Iris lo acogerá y lo ayudará por todos los medios posibles a volver a su hogar.

Duración: 82 minutos.

Frankie y los monstruos

Y también para el público infantil llega este fin de semana Frankie y los monstruos, una cinta de aventuras sobre la valentía, la amistad y ser diferente.

Duración: 89 minutos.