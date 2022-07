Margot Robbie se convierte en la actriz mejor pagada de Hollywood ¿Quién ocupa el segundo lugar?

Más información El cumpleaños a lo Barbie de Margot Robbie durante el rodaje, con sorpresa de su marido incluida

Llevamos meses hablando de la nueva película de Greta Gerwig, Barbie, dsde que se filtraron las fotos de Margot Robbie transformada en Barbie y de Ryan Gosling convertido en Ken.

Ahora la película está acaparando todos los titulares de nuevo porque acaba de convertir a Margot Robbie en la actriz mejor pagada de Hollywood.

Robbie recibió un impresionante sueldo de 12.5 millones de dólares por aparecer en la película, la misma cantidad que recibió su coprotagonista, Ryan Gosling (algo que, desafortunadamente, sigue siendo una rareza en Hollywood).

Gracias a un nuevo ranking publicado por Variety hemos conocido cuáles son los actores y actrices mejor pagados de Hollywood este 2022 en base al salario de sus últimas películas.

Margot Robbie es la actriz mejor pagada de todo Hollywood pero la lista demuestra que todavía hay una brecha salarial gigante ya que hay 15 actores por delante de ella cobrando mucho más.

En lo alto de la lista nos encontramos a Tom Cruise gracias a 'Top Gun: Maverick', que sigue volando alto con casi 1.2 mil millones en la taquilla mundial, las fuentes estiman que Cruise obtendrá 100 millones o más de la venta de entradas, su salario y los ingresos por streaming.

Actores como Will Smith con 35 millones por 'Emancipation', Leonardo DiCaprio con 30 millones por 'Killers Of The Flower Moon', Brad Pitt con 30 millones por 'Formula 1 Drama' y Dwayne Johnson con 22.5 millones por 'Black Adam' ocupan los primeros puestos de la lista.

Millie Bobby Brown, segunda actriz mejor pagada

La lista de 26 nombres publicada por la revista Variety sólo tiene cinco mujeres incluyendo a Margot Robbie en el puesto número 16.

La segunda en aparecer en la lista en el puesto 19 es la jovencísima protagonista de 'Stranger Things', Millie Bobby Brown, que se embolsará 10 millones por la segunda parte de 'Enola Holmes' de la que además es productora.

Después tenemos que bajar hasta el puesto 21 para encontrar a Emily Blunt que ha cobrado 4 millones, los mismos que Matt Damon y Robert Downey Jr por la nueva película de Christopher Nolan 'Oppenheimer'.

La lista la completan Jamie Lee Curtis con 3.5 millones por 'Halloween Ends' y Anya-Taylor Joy con 1.8 millones por 'Furiosa'.

