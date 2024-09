Lady Gaga confiesa la droga que ha dejado de consumir: "He cambiado mucho"

Lady Gaga es una de las estrellas más reconocidas del mundo. Si musicalmente ya había alcanzado la cima, ahora también está forjándose una sobresaliente carrera como actriz.

La estrella comenzó su andadura en la pequeña pantalla con American Horror Story, para más tarde dar el salto a Hollywood con películas como Ha nacido una estrella, La casa Gucci y ahora Joker Folie à Deux, que acaba de presentar en el Festival de Venecia con un despampanante look junto a Joaquin Phoenix.

Joaquin Phoenix y Lady Gaga presentando Joker: folie à deux en el Festival de Venecia | Getty

Entre todo este éxito, la vida personal de la intérprete ha estado marcada por su relación con las drogas, llegando a admitir que se arrepentía de toda la cocaína que había tomado, tal y como aseguró a The Howard Stern Show en 2011.

A pesar de que logró superar esta adicción, Gaga también era muy dependiente de otras sustancias. A raíz de una fractura de cadera durante su gira Born This Way Ball en 2013, sufrió de fibromialgia, un trastorno crónico que se manifiesta como dolor muscular generalizado, y se embarcó en el consumo de otras drogas.

Sin embargo, en la gira de Chromatica Ball de 2022 fue una revelación cuando logró actuar sin dolor y sin consumir cannabis: "No he fumado marihuana en años. He cambiado mucho", ha admitido en una entrevista a Vogue.

Lady Gaga durante una actuación en 2022 (archivo) | Getty Images

"Siento que este nuevo álbum, en muchos sentidos, trata de esa época, pero desde un lugar de felicidad en lugar de miseria. Y ahora, Michael y yo estamos muy emocionados de organizar nuestras vidas, y nuestro matrimonio, en torno a nuestra producción creativa como pareja", reconoció sobre su prometido, Michael Polansky, y lo mucho que le ha ayudado en los últimos años.

"Nunca había conocido a alguien como Michael. Es tan inteligente y tan amable. Y su vida y la mía son muy diferentes. Es un tipo muy reservado y no está conmigo por ninguna otra razón que no sea que somos el uno para el otro. Pero creo que lo que quiero que sepan mis fans es que estoy muy feliz. Estoy sana. Siento que la última vez que supieron de mí, de esta manera, fue en Chromatica, y ese álbum trataba sobre un momento absolutamente horrible para mí con mi salud mental. Estaba en un lugar muy oscuro. Luché durante muchos años antes de eso. Pero todo empezó a cambiar. Porque tenía un verdadero amigo que vio las formas en que yo era infeliz y los motivos. Y no tenía miedo de realmente tomarme la mano. Y conocerme a un nivel muy profundo", se deshizo en elogios.

Lady Gaga con su pareja, Michael Polansky, presentando Joker: folie à deux en el Festival de Venecia | Reuters

Sobre su relación con la marihuana, Gaga había asegurado a Attitude que llegó a consumir alrededor de 15 porros al día para calmar el dolor constante que sentía.

Ahora, totalmente recuperada y prometida con Michael Polansky, la actriz estrenará el próximo 4 octubre Joker: Folie à Deux.