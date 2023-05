Lily-Rose Depp habla, por fin, de su padre Johnny Depp tras la ovación que recibió el actor en Cannes

Lily-Rose Depp, la hija de Johhny Depp, se ha mantenido siempre al margen del polémico juicio por difamación al que se tuvo que enfrentar su padre con su expareja Amber Heard. Una postura que la opinión pública ha cuestionado al no posicionarse sobre el asunto. Tras seis semanas de juicio, la sentencia salió a favor de Depp y Amber Heard fue condenada a pagar 10 millones de dólares a favor del actor.

Pero hace un tiempo, Lily rompía su silencio sobre por qué no se había pronunciado al respecto de la situación de su padre. Así, la actriz afirmaba en una entrevista a 'Elle' que estaba cansada de sentirse una sombra de los hombres que forman parte de su vida y estaba preparada para brillar con luz propia. En el vídeo de arriba puedes ver todo lo que dijo.

Ahora, Lily-Rose ha vuelto a hablar sobre su padre tras asistir a Cannes, festival en el que reapareció Johnny Depp por todo lo alto y recibió una ovación de más de 7 minutos por su último trabajo. Un reconocimiento por el que Depp no pudo contener la emoción.

Johnny Depp se emociona en su llegada al Festival de Cannes 2023 | Reuters

"Estoy súper feliz por él. Estoy muy emocionada", afirma Lily-Rose a 'Entertainment Tonight'. "Y es increíble que podamos hacer proyectos de los que estamos muy orgullosos", explica.

Ambos se encuentran inmerso en los lanzamientos de sus nuevos proyectos. Johnny Depp inauguró la nueva edición del certamen con su nuevo filme histórico 'Jeanne du Barry', en el que interpreta a Luis XV. La película está dirigida por Maïwenn, quien también interpreta a Jeanne Du Barry, una joven que llega a Versalles y enamora al rey para escándalo de toda la corte.

Por su parte Lily-Rose está ultimando los detalles para el estreno de su nuevo proyecto para HBO Max 'The Idol'. Una serie marcada por el sello distintivo de su director Sam Levison, el creador de 'Euphoria', y que sigue la vida de la cantante de pop Jocelyn que inicia un romance con el líder de un enigmático club, interpretado por Abel Tesfaye ('The Weeknd') tras el que se esconde una secta secreta.

El primer capítulo de la serie se proyectó durante la ceremonia de Cannes y Lily-Rose asegura que ha sido la primera vez que ha visto el episodio con público delante y se siente muy agradecida de la acogida tan buena que ha tenido: "Ha sido la primera vez que la he visto con audiencia,", contó a ET. "Pero ha sido increíble. He sentido este momento como una gran celebración de todo lo que hemos pasado juntos, un proceso precioso durante el rodaje de la serie, creando esta pequeña familia y me siento muy bien" afirmaba la actriz.

La serie se estrenará en la plataforma el próximo 4 de junio y cuenta con nombres como la estrella de 'Showgirls' Elizabeth Berkley, el joven cantante Troye Sivan o la integrante del grupo de K-Pop 'Blackpink', Jennie Kim.