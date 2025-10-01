Estrenos de atresplayer de octubre 2025: La Ruta Vol.2: Ibiza nos lleva a las Baleares, mientras Drag Race España sigue triunfando en su quinta edición

Octubre arranca con fuerza y atresplayer ha querido recibir el otoño con los brazos abiertos. Con un buen arsenal de estrenos y programas ya en emisión, la plataforma promete seguir regalando momentazos a su público.

La Ruta. Vol. 2: Ibiza

La ficción original de atresplayer regresará tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años, logrando conquistar al público y a la crítica; reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, La Ruta se alzó también con tres Premios Feroz, incluido el de Mejor Serie Dramática.

La Ruta. Vol. 2: Ibiza está producida por Atresmedia en colaboración con Caballo Films y regresa a atresplayer con una segunda temporada de seis episodios, cuyo rodaje ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Porque en esta nueva temporada, la ficción aborda otra etapa musical en un nuevo enclave: Ibiza.

Estreno: 26 de octubre

Drag Race

El talent show ya se ha consolidado como una de las grandes bazas de atresplayer. El fenómeno no se limitó al inicio oficial de la temporada. El especial Meet the Queens, emitido el 7 de septiembre para presentar a las nuevas concursantes, también firmó un récord histórico al convertirse en el más visto desde que la franquicia llegó a España.

La quinta edición sigue su curso y tras su estreno el pasado 28 de septiembre, las reinas conquistarán atresplayer cada domingo a las 20:00h. No te pierdas a Supremme de Luxe capitaneando las galas, con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking de nuevo como miembros de su jurado.

Estreno: Cada domingo a las 20h

Sí lo digo

Sí lo digo es el programa presentado por Samantha Ballentines que ha hecho que los lunes vuelvan a ser divertidos. En él, la drag queen gaditana recibe a las concursantes de la cuarta temporada de Drag Race España en su piso para comentar sin filtros los programas de la nueva entrega del concurso. Con humor, cercanía y su estilo inconfundible, Ballentines convierte cada episodio en un encuentro íntimo y divertido.

En Sí lo digo, además, se combinan entrevistas desenfadas con improvisación, música y muchas sorpresas en su ya mítica ruleta, que nos permite, por otra parte, conocer mejor a las reinas invitadas y descubrir otras facetas. No te lo pierdas, cada lunes a las 20:00h en abierto en atresplayer y los martes en su canal oficial de YouTube.

Estreno: Cada lunes a las 20h

¡Señora!

El programa de Sindy Takanashi, ¡Señora!, sigue conquistando cada semana. Ya están todos los episodios disponibles en atresplayer; aunque cada jueves se estrena en abierto en Flooxer una nueva entrevista. Un formato rompedor que ya es una de las grandes apuestas de la plataforma.

¡Señora! rompe con los clichés que rodean a la tercera edad. Las protagonistas no son "abuelitas entrañables", sino mujeres con carácter, autonomía, pensamiento crítico y una energía arrolladora. En palabras de su presentadora y directora, este nuevo formato "busca devolverle al término señora toda la dignidad, autoridad y respeto que la sociedad le ha arrebatado".

Estreno: Ya disponible en atresplayer. Cada jueves, nueva entrega en Flooxer.

¿A qué serie o programa te vas a enganchar este octubre? Sin duda, hay mucho entre lo que elegir en atresplayer y en tus manos queda pasar un buen rato semana tras semana.