Jennifer Lopez habla sobre ser nominada al Oscar tras hacer "el papel de su vida" gracias a Ben Affleck: "Aprendí la lección"

Este verano, Jennifer Lopez ha centrado sus energías en la música con su gira Up All Night tras su divorcio de Ben Affleck, algo que, después de haber pasado una mala época, considera que es "lo mejor que le ha pasado".

Ahora, la actriz y cantante se prepara para estrenar en la gran pantalla Kiss of the Spider Woman (El beso de la mujer araña), la adaptación de un musical dramático de Broadway.

La película, que ha producido su exmarido, ha colocado de nuevo a Lopez en el punto de mira de cara a la temporada de premios.

JLo ya estuvo en esta misma situación con su papel protagonista en Estafadoras de Wall Street (2019), cuando los fans y la crítica la colocaban entre las favoritas para optar a la estatuilla y finalmente se quedó a las puertas de la nominación.

En una entrevista con CBS Sunday Morning, la artista ha hablado sobre las expectativas de la gente respecto a los premios y cómo le afectan a ella las posibles habladurías sobre este nuevo proyecto.

"No, no. Aprendí la lección la última vez", explicaba López. "Pero también creo que la alegría, para mí, está en hacerlo. Cada momento. Es genial participar en la conversación. Es como si estuvieras haciendo un trabajo que la gente reconoce y ama. Eso es suficiente".

"No es que no puedas querer más ni que no quieras estar ahí y dar las gracias. Claro que todos queremos eso. Pero me di cuenta de que no lo necesito como quizás pensaba de joven", añadía.

"¡No es que no me encantaría!" ha insistido JLo. "Solo quiero hacer esa pequeña aclaración. Yo también estaría muy agradecida por eso", decía la cantante entre risas.

Jennifer ha explicado que este "era el papel de su vida" y que Afleck le ayudó a conseguir la adaptación: "Siempre le daré el crédito por eso", reconocía.

Kiss of the Spider Woman, que se estrena en cines el próximo 10 de octubre, cuenta la historia de dos compañeros de celda en una prisión argentina durante una dictadura militar y cómo a través de los relatos de fantasía que uno de ellos inventa, surge un vínculo inesperado.