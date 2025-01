Las lágrimas de Jennifer Lopez tras hacer realidad su "mayor sueño": "He estado esperando esto toda mi vida"

Todo el mundo conoce a Jennifer Lopez por su gran versatilidad. La artista empezó su carrera como bailarina, luego dio el paso a actriz con el biopic de Selena y después triunfó en la música con temas como On the floor, Let's get loud o El anillo.

Por ahora la artista no ha parado de trabajar y se ha enfrentado a un año bastante movidito. Por un lado en el plano personal, está en el foco mediático tras su divorcio con el actor Ben Affleck después de dos años casados y a nivel profesional ha tenido luces ys sombras ya que, mientras se separaba de Ben, tuvo que suspender la gira que estaba organizando.

Pero, ha estrenado ya dos películas en estos últimos meses. Primero Unstoppable y ahora Kiss of the Spider Woman en el festival de cine de Sundance. Esta nueva cinta es un musical de Bill Condon que evoca a la época dorada de Hollywood. En el evento se pudo ver a la actriz como una auténtica diva con un lookazo a lo mujer araña.

Tonatiuh, Jennifer Lopez y Bill Condon en Sundance | EFE

Además, en la presentación se ha podido ver a la actriz tremendamente emocionada y radiante de alegría al ver que la película estaba recibiendo una ovación de pie por parte del público: "He estado esperando este momento toda mi vida", afirma Lopez tras la proyección de la película al escuchar la sugerencia de que ella está realmente "hecha para esta película".

"Cuando se habla de la importancia de los musicales, la razón por la que quise dedicarme a este negocio fue porque mi madre me sentaba frente al televisor... Íbamos una vez al año a ver West Side Story el día de Acción de Gracias. Recuerdo que me quedé fascinada y pensé: 'Eso es lo que quiero hacer'. Y esa fue siempre mi meta. Y esta es la primera vez que realmente pude hacerlo. ¡Esta multitud hizo realidad mi sueño!", expresa JLO visiblemente emocionada.

La película es una nueva versión de la adaptación teatral de John Kander, Fred Ebb y Terrence McNally de la novela de 1976, y JLO no se ha olvidado de ellos: "Pienso en Chita Rivera, pienso en Fred Ebb, pienso en Terrence McNally y en todo el amor que pusieron en esto", A lo que añade: "Es un honor poder ser parte de esta película. Les agradezco mucho por este momento. Gracias".

En relación con la calidad "atemporal" de la película, la actriz lo tiene claro: "Creo que lo que más me gusta de la película es que habla de la importancia de contar historias y de cómo puede ayudarte a superar el día y a todos nosotros". Continúa diciendo que "las películas nos ayudan a todos a superar los momentos más difíciles de nuestras vidas, al igual que la música. Por eso los musicales y las películas son tan importantes. Y la importancia del amor, y de vernos unos a otros como seres humanos y cómo el amor puede, de alguna manera, acortar la brecha que separa a las personas".

Kiss of the Spider Woman de momento no tiene una fecha oficial de estreno, por lo que tocará esperar para ver a JLO interpretar el papel que tanta felicidad está causando en ella y para poder ver los resultados en taquilla de la película en la que tanto ha trabajado, incluso como productora de la misma a través de su compañía Artists Equity.