Kevin Spacey enfrenta 12 nuevos cargos por agresión sexual y culpa a los medios: "Intentan convertirme en un monstruo"

Kevin Spacey se enfrenta a nuevas acusaciones de delito sexual. El actor de 'House of Cards' debe acudir de nuevo a juicio a finales de junio debido a 7 nuevas denuncias sexuales ocurridas entre 2001 y 2013, en las que cuatro hombres le acusan de agresión sexual y dos le reclaman haber practicado sexo no consentido con él. Estas nuevas acusaciones elevan el total a 12 cargos.

El juicio se extenderá a lo largo de cuatro semanas y tendrá lugar en Londres. Si el actor es declarado no culpable en dicho juicio, los cargos serán retirados y será un hombre inocente, pero si por el contrario, es declarado culpable se enfrenta a pena de prisión. Spacey se ha declarado inocente en las vistas preliminares antes del juicio, igual que en sus anteriores pleitos.

Estando próxima la fecha del juicio, el actor ha concedido una entrevista para la revista ZEIT en la que ha acusado a los medios de comunicación de convertirle en un monstruo. "Los medios han hecho todo lo posible para convertirme en un monstruo, pero de la gente no he visto más que cariño", ha comentado.

"Mucha gente tiene mucho miedo de que si me apoyan, serán cancelados", ha afirmado Spacey, que acto seguido ha confesado que cree que su carrera cinematográfica no ha terminado y aún hay gente dispuesta a trabajar con él: "Sé que en este momento hay personas que están listas para contratarme en el momento en que me absuelvan de estos cargos en Londres. En el momento en que eso suceda, estarán listos para seguir adelante".

Al parecer el actor confía en poder retomar su carrera como hicieron otros actores como Johnny Depp. Sin embargo, Spacey se muestra tranquilo sobre su futuro y ha asegurado que los posibles proyectos que vendrán no tendrán que ver con las acusaciones: "No estoy tratando de igualar el marcador. No tengo ningún interés en pelear contra algo contra lo que no vale la pena pelear".

"Todo sucede por una razón. E incluso si esa razón no se muestra instantáneamente o las cosas no se resuelven instantáneamente, eventualmente todo tendrá sentido", ha afirmado.