Katie Leung, Cho Chang en Harry Potter, habla del acoso racista que sufrió tras su casting: "Fue abrumador"

Katie Leung saltó a la fama gracias a Harry Potter cuando fue elegida para dar vida a Cho Chang en El Cáliz de Fuego. La interprete sólo tenía 16 años cuando se hizo con el papel e interpretó a la estudiante de Hogwarts en cinco películas de la saga.

A raíz de este trabajo su popularidad creció enormemente y ha participado en títulos como Trainspotting 2, The Peripheral, Arcane o La rueda del tiempo. Ahora, estará en la nueva temporada de Los Bridgerton.

Sin embargo, ser Cho Chang marcó su vida para siempre tal y como ha recordado la actriz de origen escocés y de ascendencia china en una entrevista para The Guardian.

Katie Leung junto a Daniel Radcliffe en 'Harry Potter' | Warner Bros

La intérprete ha contado sus duros comienzos y el acoso racista que sufrió, señalando no lidió con ello: "Fue abrumador desde el principio. Estar en el punto de mira a esa edad, cuando ya eres insegura, fue difícil, cuanto menos".

"Probablemente me hizo menos extrovertida", ha explicado añadiendo que, a pesar de que "se divertía mucho" en el rodaje, descubrir el acoso en Internet no fue bueno para su salud mental.

"A esa edad, uno es curioso. Recuerdo que sentía mucha curiosidad por lo que decían de mí, y me buscaba en Google. Nadie podría haberme detenido, porque ya tenía edad suficiente para decidir por mí misma", ha reconocido.

La actriz Katie Leung | Cordon Press

Asimismo, Leung ha contado cómo le influyó sus orígenes en la manera que era percibida por sus compañeros y en la industria: "Creo que tenía tanto miedo de cumplir con esas expectativas que me di por vencida, o no me di la oportunidad, después de eso, de intentar seguir actuando".

Y es que, según ha dicho, sus compañeros de la escuela de teatro la comparaban con Lucy Liu, algo que la "irritaba": "Recuerdo que pensé: ¿por qué no Meryl Streep? Mi raza me limitaba un poco, y supongo que Lucy Liu era la única otra actriz asiática que, en ese momento, actuaba en la gran pantalla".