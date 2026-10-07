Mckenna Grace deja en shock a todos con una réplica del vestido de Jennifer Lawrence en Los juegos del hambre: protagoniza Amanecer en la cosecha

Mckenna Grace ha sorprendido en París con una réplica del icónico vestido que Jennifer Lawrence llevó como Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre: En llamas.

La actriz, de 20 años, ha acudid al evento Elegance Is Authority: The Story, Style, And Power of Panem, celebrado en el Museo Rodin de París, con un diseño prácticamente idéntico al que lució Lawrence en la película.

En Los Juegos del Hambre: En llamas, Katniss lleva el vestido de "novia" sobre el escenario antes de que se transforme en un espectacular diseño negro con alas de sinsajo. Ahora, Mckenna ha recuperado aquel momento para arrancar por todo lo alto la promoción de la nueva entrega.

Los protagonistas de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha | Lionsgate

La actriz, que da vida a Maysilee Donner, ha posado junto a Joseph Zada, que interpreta a un joven Haymitch Abernathy en la película. La historia adapta la novela de Suzanne Collins y se sitúa antes de los acontecimientos que ya conocemos protagonizados por Katniss.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha llega a los cines el próximo 20 de noviembre.