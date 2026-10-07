Ana de Armas ya no se esconde y hace pública su relación con un músico venezolano en París: todas las fotos

Parece que a Ana de Armas vuelve a sonreírle el amor. Y es que la actriz de 38 años, conocida por sus papeles en Puñales por la espalda, Blonde o Blade Runner 2049, ha acudido a la Semana de la Moda de París acompañada por su nueva pareja, el músico venezolano Beto Montenegro, de 37 años.

Muy sonrientes y cogidos de la mano, la intérprete y el músico eligieron la capital francesa para hacer oficial su historia de amor asistiendo juntos al desfile de Louis Vuitton, firma de la que la actriz es embajadora.

Beto Montenegro es un reconocido músico venezolano, vocalista principal y guitarrista de Rawayana, grupo que cofundó en 2007, obteniendo reconocimiento internacional como premios Grammy y Grammy Latinos, además de proyectos paralelos como el grupo Astropical junto a Li Saumet, de Bomba Estéreo.

Aunque la banda caribeña vive un gran momento gracias al éxito de su álbum ¿Dónde es el after?, la proyección del artista se ha disparado al hacerse visible su noviazgo con la actriz.

Ana de Armas y Beto Montenegro | Gtres

Este encuentro público en el evento parisino se produce apenas dos meses después de que fueran vinculados sentimentalmente por primera vez este verano.

La pareja ya había sido fotografiada compartiendo besos, abrazos y selfies durante unas vacaciones en Formentera, tras disfrutar previamente de citas en cafeterías de Madrid, paseos por la Milla de Oro y el concierto de Rubén Blades en el festival Noches del Botánico.

Asimismo, en septiembre, Ana de Armas viajó a Londres para apoyar a Montenegro en un show de Rawayana, siguiendo la actuación desde la cabina del DJ cantando y bailando junto al público.

Ana de Armas y Beto Montenegro | Gtres

En cuanto a su vida sentimental previa, el historial amoroso de Ana de Armas abarca relaciones mediáticas y discretas a lo largo de los años: estuvo casada con el actor español Marc Clotet (2010–2013), mantuvo un noviazgo con el director David Victori (2013–2014) tras mudarse a Los Ángeles, se le vinculó con el agente Franklin Latt (2015–2016) y posteriormente con el artista cubano Alejandro Piñeiro Bello (2017–2018).

Más adelante protagonizó un mediático romance con Ben Affleck (2020–2021) tras coincidir en Deep Water, salió con Paul Boukadakis, vicepresidente de Tinder (2021–2024), se le relacionó con Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente de Cuba (2024–2025), y vivió un presunto romance con Tom Cruise durante 2025 que concluyó de mutuo acuerdo a finales de ese mismo año.

En el plano profesional, la intérprete acaba de rodar el thriller Reenactment, dirigido por Grant Singer, en el que comparte reparto con Benicio del Toro y Cameron Diaz, además de la película Sweat, un thriller psicológico bajo la dirección de J Blakeson, y prepara su regreso a la televisión en inglés con la serie de Apple TV+ Bananas, dirigida por David O. Russell y coprotagonizada junto a Oscar Isaac.