Justin Baldoni, visto por primera vez muy sonriente tras la demanda a Blake Lively: "No voy a dejar que esto me defina"

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni ha escalado significativamente en las últimas semanas, centrada en torno a la producción de la película It Ends With Us. En diciembre de 2024, Lively presentó una demanda contra Baldoni, acusándolo de acoso sexual y de orquestar una campaña de difamación en su contra.

Baldoni negó categóricamente estas acusaciones y hace unos días respondió legalmente con otra demanda de 179 páginas contra Lively y su marido, Ryan Reynolds. El actor y director los acusa de extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad, y solicita una compensación de 400 millones de dólares. La demanda alega, entre otras cosas, que Lively y Reynolds utilizaron su influencia para tomar el control de la película y dañar la reputación y carrera de Baldoni.

La situación ha generado una intensa cobertura mediática y ha polarizado a la opinión pública, con seguidores de ambos actores expresando su apoyo en las redes sociales.

Ahora, Baldoni ha sido captado por los paparazzi por primera vez tras presentar la demanda, junto a su familia en el aeropuerto de Los Ángeles.

A pesar de la presión mediática, el actor parecía tranquilo. En sus primeras declaraciones públicas, afirmaba:

"Sé que es una situación complicada y muy pública, pero estoy enfocado en lo que realmente importa: mi familia y las cosas que amo hacer". Y añade: "No voy a dejar que esto me defina. La verdad siempre sale a la luz, y tengo confianza en eso".

Baldoni también abordó la atención mediática en torno al caso: "Hay mucho ruido, pero intento mantenerme en paz y concentrado. Estas cosas no suceden por casualidad. Estoy aquí para aprender y seguir adelante".

Mientras el enfrentamiento legal sigue escalando en el ojo público, el equipo legal de ambos actores continúa trabajando intensamente en sus argumentos, y el juicio promete ser prolongado y revelador para ambas partes.