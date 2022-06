Su ''nueva vida'' ya ha comenzado. El 1 de junio supuso el principio de una nueva era para Johnny Depp tras alzarse con la victoria del juicio por difamación contra Amber Heard.

Un triunfo que, ante todo, tal y como aseguraron sus abogados, Camille Vasquez y Ben Chew, ''nunca ha sido por dinero'' sino para ''restablecer su reputación''.

Eso sí, la sentencia dictaminó que la actriz de 'Aquaman' deberá pagarle al intérprete 10.350.000 dólares tras la reducción de la pena que finalmente se redujo en 2 millones menos.

Una elevada cifra a la que, según la propia abogada de esta, Elaine Bredehoft, la joven no puede hacer frente.

Sin embargo, las recientes declaraciones de los letrados del protagonista de 'Piratas del Caribe' en el programa 'Good Morning America' dejarían entrever que Depp podría estar dispuesto a perdonarle la indemnización a su exmujer.

Algo de lo que, por el momento, no existe ninguna certeza. En cambio lo que sí es un hecho es que la estrella está retomando su carrera tras 'recuperar' su nombre con nuevas películas y proyectos musicales como su nuevo álbum, '18', junto al guitarrista Jeff Beck.

Su otra cuenta pendiente: El juicio por presunta agresión al que Johnny Depp debe hacer frente

Sin embargo, pronto podría volver a sentarse en el banquillo por un motivo que dista mucho al anterior y en el que las palabras 'Amber Heard' nada tienen que ver.

Y es que, el famoso actor de Hollywood tendría pendiente otra demanda con motivo de una presunta agresión que habría tenido lugar en un rodaje.

Así lo apunta 'The New York Post', quien recoge que el juicio estaría programado para el próximo lunes 25 de julio en el Tribunal Superior de Los Ángeles tras una demanda civil presentada por Gregg ''Rocky'' Brooks en 2018, con quien compartió rodaje en la película 'City of Lies'.

Atendiendo a sus informaciones, este último, que fue gerente de las localizaciones en el set del thriller policiaco, acusa al ahora músico de haberle golpeado dos veces en el tórax.

Según el citado medio, los hechos se produjeron el 13 de abril de 2017 después de que el demandante quisiera hablar tanto con Depp como con el director por una escena con dos de los amigos del actor que al parecer no estaba funcionando.

Algo que, según el relato del gerente, no sentó demasiado bien al artista pues presuntamente le dijo: ''¿Quién cojones eres tú? ¡No tienes ningún derecho a decirme qué hacer (...) ¡Me importa una mierda quién eres y no puedes decirme qué hacer!''.

'Page Six' informó en su día que durante el altercado, el exmarido de Amber Heard le habría dicho supuestamente a Gregg: ''¡Te daré $100,000 para que me pegues ahora mismo!''.

Tal y como alegó entonces Brooks, el que diera vida a Jack Sparrow se volvió volátil y tuvo que ir a buscar a un oficial de policía de Los Ángeles pero, supuestamente, Johnny lo golpeó antes de que el agente lo pudiera proteger.

Pat Harris, el abogado de Gregg Brooks, se pronuncia

El abogado de Gregg Brooks, Pat Harris, aseguró esta semana pasada en 'The Sun' que el caso de su cliente y el de Heard son muy distintos: ''Si bien respetamos la decisión del jurado, no tiene relevancia para el caso del señor Brooks en Los Ángeles''.

''El caso de Brooks no se trata de dos celebridades de Hollywood involucradas en una relación tóxica (...) Se trata de la agresión a un trabajador miembro del equipo de filmación por parte de la estrella de la producción'', dijo el letrado, que afirma que el ''Sr. Brooks espera con ansias su día en la corte''.

