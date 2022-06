Este próximo lunes se cumplirán dos semanas desde que el jurado de la corte de Fairfax, Virgina (EE.UU), decidiera con su veredicto que Johnny Depp se alzara con la victoria de la batalla legal en la que años atrás acusó a Amber Heard de difamarle.

Un enfrentamiento que ha sido seguido por millones de personas que, expectantes, han sido testigo de las muchas polémicas que durante las seis semanas de duración del litigio han retumbado en las paredes del condado.

Revelaciones, acusaciones e incluso hasta especulaciones sobre un posible romance entre el famoso actor y su abogada, Camille Vasquez. Y es que, durante el transcurso de las sesiones, la complicidad existente entre ambos hizo que muchos sugirieran que les unía algo más que una relación profesional.

Johnny Depp y su abogada Camille Vasquez en el juicio contra Amber Heard | Gtres

Unos rumores que como respuesta, al ser preguntada por ello, obtuvieron las risas de la abogada, quien está "felizmente comprometida" con su novio británico, el cual es agente inmobiliario, tal y como informó el portal 'TMZ'.

Ahora, tras pronunciarse junto al también abogado del intérprete que ya ha comenzado una ''nueva vida'', Ben Chew, sobre sus primeras impresiones tras el final del juicio, la letrada ha concedido una entrevista para 'People' en la que ha puesto fin a las habladurías.

''Supongo que viene con el territorio de ser una mujer que solo hace su trabajo", explica la de ascendencia colombiana de 37 años, quien considera que los rumores son ''sexistas''.

''Es decepcionante que ciertos medios lo aceptaran o dijeran que mis interacciones con Johnny, que es un amigo y conozco y represento desde hace cuatro años y medio, que mis interacciones de alguna manera fueron inapropiados o poco profesionales. Es decepcionante escuchar eso'', continúa explicando.

Además, Camille, admite: ''Me preocupo mucho por mis clientes, y obviamente nos hemos vuelto cercanos. Pero cuando digo nosotros, me refiero a todo el equipo y, por supuesto, eso incluye a Johnny'', y añade: ''Y soy cubana y colombiana. Soy táctil. ¿Qué quieres que diga? Abrazo a todos. Y no me avergüenzo de eso".

Vasquez asegura que ''mi trabajo es mi amor'' y que ''cuando amo, amo muy profundamente''.

