I love LA, la nueva serie de comedia que supone el regreso de Josh Hutcherson: Tráiler y fecha de estreno

Ya ha salido el tráiler oficial y el cartel de la serie cómica original de HBO I love LA, creada y protagonizada por Rachel Sennott (Bottoms, Shiva Baby) que se estrena el próximo 3 de noviembre.

Los nuevos episodios de la temporada de ocho se estrenarán semanalmente hasta el final, el lunes 22 de diciembre.

Sinopsis: Un ambicioso grupo de amigos navega por la vida y el amor en Los Ángeles.

Reparto: Protagonizada por Rachel Sennott como Maia, Jordan Firstman como Charlie, Josh Hutcherson como Dylan, Odessa A'zion como Tallulah y True Whitaker como Alani. Entre los actores invitados se encuentran Leighton Meester, Moses Ingram, Lauren Holt, Elijah Wood, Quenlin Blackwell, Josh Brener, Tim Baltz, Froy Gutierrez y Colin Woodell.

Créditos: I LOVE LA es una creación de Rachel Sennott, que también es la productora ejecutiva, junto con Emma Barrie, Aida Rodgers, Max Silvestri y Lorene Scafaria. Los directores son Sennott, Lorene Scafaria, Bill Benz y Kevin Bray.