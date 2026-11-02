Patrick Stewart salvó una de las mejores películas de terror de la última década en su papel más impactante: "No apoyen a los nazis"

Muchos recuerdan a Patrick Stewart por sus papeles en Star Trek: La nueva generación o X-Men, pero el actor británico se ganó aparte ser uno de los más queridos de la industria por gestos como el que ha recordado Jeremy Saulnier.

El director rindió homenaje al intérprete fallecido esta semana durante la promoción de Slayground, su nueva cinta de terror, revelando que Stewart salvó una de sus mejores películas.

"¿Quién está jodidamente triste por la pérdida de Patrick Stewart?", dijo Saulnier a la audiencia, tras lo cual comentó que el actor rescató a la aclamada cinta indie Green Room, de 2015.

Patrick Stewart en Green Room | Cordon Press

"No tenía por qué haber hecho esta película. Tenía muchas otras oportunidades", señaló Saulnier, asegurando que les faltaba un actor que diera vida al villano del filme, el líder skinhead que Stewart finalmente interpretó. "Estábamos jodidos, y estuvimos a punto de cerrar", dijo.

"En cambio, este tipo apareció de la nada, muy por encima de nuestro nivel, y simplemente se lanzó en picado a nuestra película de mierda, nos salvó y dijo que sí. Y la película recibió luz verde al instante; seguimos adelante. Y le agradezco que se haya atrevido a dar ese salto y haya hecho posible Green Room", desveló.

Saulnier recordó al actor como un "dulce encanto, un verdadero caballero, un líder amable para todo el elenco".

"Pero, como Patrick se encargaría de aclarar: 'Hagan lo que hagan, no apoyen a los nazis'", dijo en referencia a lo que solía decirles a los fans.

Green Room cuenta la historia de un grupo de música punk que presencia un asesinato en un bar regentado por neonazis, los cuales encierran a la banda en el local ya que su líder, al que dio vida un aterrador Patrick Stewart, no quiere dejar testigos.

El resto del reparto incluía al fallecido Anton Yelchin, Imogen Poots, Callum Turner, Joe Cole o Macon Blair.